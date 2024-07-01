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Чи насправді павуки приносять удачу: забобони і факти

Понеділок 01 липня 2024 20:51
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Чи насправді павуки приносять удачу: забобони і факти Вбити павука - до невдачі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

Павуки завжди привертали увагу і викликали цікавість людей своєю загадковістю. Тому не дивно, що ці комахи стали частиною наших вірувань і традицій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про павуків, в які досі вірять українці.

Історія забобонів

З давніх-давен павуки були пов'язані з багатьма забобонами. Зустріч з павуком часто вважається хорошим знаком.

Наприклад, у Англії вірять, що побачення павука може означати гроші. Якщо павук з'явиться у невідповідному місці, його відбирають і переносять кудись інше. Якщо ви врятуєте павука, вважається, що це може привести до збагачення, і навпаки.

Традиція асоціювати павуків з грошима бере свій початок ще з римських часів, коли люди носили павуки-амулети, щоб залучити успіх у бізнесі. Маленьких павуків часто називають "грошовими", і вбити одного з них вважається вкрай нещасливим.

Павуки завжди були бажаними гостями в будинках людей, оскільки вони ловлять мух та інших комах у свою павутину. Легенди кажуть, що павуки також забезпечують енергетичний захист вашої домівки.

В одній з християнських традицій говориться, що Ісус, Йосип і Марія ховалися від воїнів Ірода в печері. Павук сплів павутину біля входу, і солдати не спромоглися зазирнути всередину, оскільки припустили, що деякий час туди ніхто не заходив.

Сучасні забобони про павуків

  • Якщо павуків багато і вони плетуть павутину, це означає, що скоро буде дуже суха погода.
  • Згідно зі старим повір’ям, якщо вранці на павутині павуків з'явиться роса, то день буде прекрасним.
  • Якщо павуки починають плести павутину до полудня, незабаром очікуйте сонячну погоду.
  • Наступити на павука означає накликати дощ.
  • Всі павуки, крім тарантулів, вважаються ознаками удачі. Чим більший павук, тим вища винагорода.
  • Якщо побачите павука, який лазить по стіні, це може означати, що ваше найзаповітніше бажання здійсниться.

Чи є павуки ознакою удачі?

У багатьох культурах світу павуки є знаком удачі. Образ павука, що звисає з павутини, часто сприймається як символ удачі і радості, що спускається з небес.

Крім удачі павуки є символом щастя, творчості та багатства у багатьох культурах світу. Багато старих забобонів про павуків навчають нас не вбивати цих комах. Вважається, що якщо дозволити їм жити у вашій квартирі, це принесе удачу, а ось вбивство павука навпаки принесе нещастя.

Забобони про павуків та гроші:

  • Якщо ви бачите павука, який плете павутину, у вас збільшиться дохід завдяки наполегливій праці.
  • Якщо в кишеню заповзе павук, гроші будуть завжди.
  • Якщо уві сні ви вбиваєте павука, ви скоро втратите гроші або щось цінне.

Забобони з попередженням:

  • Якщо над головою висить павук, ви отримаєте лист.
  • Якщо павук плете свою павутину поперек ваших дверей, ви можете очікувати компанії.
  • Якщо ви зайдете в павутину, то в цей день зустрінете друга.
  • Побачити, як павук біжить по павутині вдень, означає, що ви вирушите в подорож.
  • Знайти павука вранці - печаль, опівдні - тривога, вдень - до подарунка.

В народних віруваннях павуки часто вважаються знаками удачі та мають свою важливу роль у підтримці природного балансу.

Крім того, вбивати павуків не слід, оскільки вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи населення комах.

Нагадаємо, раніше ми писали про любовні забобони: 8 знаків, що ви скоро закохаєтесь.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Spider Zrule, Spirit Animal Test.

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