Завтра - полнолуние. Узнайте суеверия и ритуалы этого дня

Сила полнолуния

Полнолуние издавна ассоциируется с силой и интенсивной энергией. Во многих культурах считается, что в настоящее время можно очиститься и обновиться, поэтому используют для ритуалов и загадывания желаний. Одно из самых распространенных поверий утверждает, что желание, загаданное под полной луной, имеет больше шансов осуществиться.

Также популярна практика создания "лунной воды": стеклянный сосуд с водой оставляют на ночь под лунным светом, чтобы вода впитала энергию луны и могла использоваться для разных целей.

Ритуал желаний на полнолуние

Полнолуние считается особым временем, когда энергия природы усиливается, и желания могут осуществиться быстрее. Один из популярных ритуалов предлагает такой способ: напишите свое имя, фамилию и дату рождения три раза синими чернилами. Под этим запишите свое желание подробно.

Сложите бумагу три раза по направлению к себе, положите ее в стеклянную емкость и перемешайте три раза по часовой стрелке. Затем оставьте емкость у окна или на улице на ночь под лунным светом. Заканчивая ритуал, произнесите слова благодарности и обратитесь к силе луны.

Три вещи, которых следует избегать

Во время полнолуния лучше избегать некоторых действий. Не рекомендуется стричь волосы, поскольку это может оказать негативное влияние. Не следует подписывать важные контракты, ведь месячная энергия может изменить условия сделок.

Также следует избегать употребления алкоголя, чтобы не нарушить очищающий эффект луны и не стать более уязвимым к негативным энергиям.

Привлечение денег с помощью свечи

Для привлечения денег во время полнолуния можно попробовать ритуал со свечой. На тарелке размещают свечу и добавляют в пустую емкость такие ингредиенты, как серебряная монета, корица и растворимый кофе. Затем растопленный воск снова заливают в емкость, а сверху пишут желаемую сумму денег.

Свеча должна гореть в течение всего времени полнолуния. Важно помнить о благодарности и терпении, даже если желаемая сумма не появится сразу.

Подзарядка хрустальных украшений

Полнолуние считается лучшим временем для подзарядки кристаллов и хрустальных украшений. Для этого их советуют оставлять на ночь на подоконнике или на открытом воздухе, чтобы очистить от накопленной отрицательной энергии.

Считается, что лунный свет помогает восстановить их силу и направить энергетический поток в правильное русло. Этот ритуал популярен среди тех, кто желает усилить энергетические свойства своих кристаллов.

Создание лунной воды

Создание лунной воды - это популярный ритуал, который проводят во время полнолуния. Для этого нужно налить воду в емкость и оставить ее на ночь снаружи или на подоконнике, чтобы она поглотила энергию луны.

Считается, что такая вода приобретает магические свойства и может использоваться для различных целей: очищение кристаллов, помазание предметов или как составная часть заклинаний и ритуалов.

Многие используют этот метод для ощущения связи с лунным циклом и получения положительной энергии.