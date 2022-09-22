День осіннього рівнодення: що обов'язково потрібно зробити

День осіннього рівнодення немає своєї постійної дати й у різні роки він випадає на 22 чи 23 вересня. Цього року день осіннього рівнодення розпочнеться 23 вересня о 1:04 за київським часом.

З дня осіннього рівнодення зазвичай починається астрономічна осінь. Цього дня Сонце у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. Восени Сонце перетинає екватор із півночі на південь, а навесні – з півдня на північ.

У давнину день осіннього рівнодення вважався особливою датою, днем сили та скупчення енергії. Зазвичай у цей день закінчували збирання врожаю та влаштовували масові гуляння. Потім розпочиналася підготовка до зими.

Цього дня використовували магію, ворожили, загадували бажання та намагалися більше спілкуватися з рідними та друзями за одним столом. Ще намагалися позбутися всього віджилого і непотрібного.

Чому день осіннього рівнодення вважається магічним

Енергетика Сонця та Місяця у такий день рівносильна, і вони перебувають у гармонії одне до одного. Це діє на людей сприятливо – настрій стає стабільним, стреси та минуле відпускають.

Все живе на планеті також отримує у цей день сильну енергетику і тому все пов'язане з природою приносить у такий день добро. Наприклад, наші пращури вірили, що необхідно вмитися водою з джерела до сходу сонця і ця вода стане лікувальною, допоможе зберегти юність і силу.

Джерельною водою вмивали дітей, щоб вони не хворіли. А молоді дівчата вірили, що джерельна вода принесе їм нареченого протягом року.

Цього дня корисно збирати цілющі трави та ягоди, плести вінки, прикрашати квітами та рослинами будинок. За старих часів для захисту будинку від нечистої сили клало між рамами листя горобини.

Що не можна робити у день осіннього рівнодення

Не можна сваритися, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти

Не можна виявляти агресію та негатив - у такий день це матиме руйнівний вплив

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

Не можна брати в борг, давати в борг, оформляти кредити та іпотеку

Не можна відмовляти у прийомі гостей

Що потрібно зробити у день осіннього рівнодення

Наведіть у будинку порядок і позбавтеся всього зайвого і непотрібного - у шафах, думках та оточенні

Складіть плани на майбутнє, поставте цілі

Загадайте бажання або намалюйте карту бажань

Запросіть додому родичів та друзів (за старих часів за столом збирали 23 гостей)

Бажано завершити всі важливі справи та виконати обіцянки, які ви дали людям

Виберіться на природу - погуляйте у лісі, парку, послухайте рослини та дерева