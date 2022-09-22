Залишилося трохи почекати: синоптики оновили прогнози та назвали дату потепління

Погода в Україні в більшості областей холодна та періодично дощова. Трохи тепліше лише на сході та у південних областях. Багато хто в нашій країні чекає на прихід бабиного літа і, судячи з прогнозів, тепло повернеться в Україну трохи раніше, ніж планувалося.

Коли в Україні потеплішає і розпочнеться бабине літо – читайте у матеріалі нижче.

Народний синоптик Стас Щедрін розповів у коментарі для ТСН, що потепління у більшість областей України прийде в останні дні вересня. До цього більшість країни перебуватиме у зоні холодного повітря та дощів.

"До кінця третьої декади вересня у більшості областей України істотних змін погоди не очікується. У західних, північних та центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна та дощова погода. Тільки на сході та півдні країни опадів буде небагато", - прогнозує синоптик.

Денна температура найближчого тижня коливатиметься від +12 до +19 градусів. Вночі очікується від +5 до +12 градусів, а у Карпатах від -5 до +2 градусів. На сході буде на кілька градусів тепліше.

"Але є і добрі новини. Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше", - розповів Щедрін.

Коли та де розпочнеться потепління

До речі, цей прогноз народного синоптика підтверджують погодні інформери. За даними Gismeteo, підвищення температури в багатьох областях варто очікувати вже наприкінці цього тижня – на початку наступного.

На сході дощі наразі не відступають, але вже 26 вересня температура повітря вдень підніметься до +21 градуса. А сонячна та тепла погода очікується після 29 вересня.

На півдні з 25 вересня температура повітря підніметься вище за 20 градусів тепла, але очікуються періодичні дощі. По-справжньому тепло та сонячно буде вже 30 вересня.

У північній частині дощів буде більше, можливі зливи. Але вже з 26 вересня температура повітря відчутно піде нагору, а з 30 вересня повітря прогріється до +20 градусів.

Тепліти почне і на заході України – там синоптики обіцяють підвищення температури до +18 градусів уже на початку наступного тижня. Можливі сильні дощі та грози, але майже цілий тиждень буде тепло - від +18 до +23 градусів, з 27 вересня до 2 жовтня.

У Києві після різкого похолодання прийде потепління вже цієї неділі - повітря прогріється до +16 +17 градусів. А вище за +20 градусів варто очікувати 29 вересня. Початок наступного тижня буде дощовим, але теплим.