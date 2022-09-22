Залишилося трохи почекати: синоптики оновили прогнози та назвали дату потепління
Погода в Україні в більшості областей холодна та періодично дощова. Трохи тепліше лише на сході та у південних областях. Багато хто в нашій країні чекає на прихід бабиного літа і, судячи з прогнозів, тепло повернеться в Україну трохи раніше, ніж планувалося.
Коли в Україні потеплішає і розпочнеться бабине літо – читайте у матеріалі нижче.
Народний синоптик Стас Щедрін розповів у коментарі для ТСН, що потепління у більшість областей України прийде в останні дні вересня. До цього більшість країни перебуватиме у зоні холодного повітря та дощів.
"До кінця третьої декади вересня у більшості областей України істотних змін погоди не очікується. У західних, північних та центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна та дощова погода. Тільки на сході та півдні країни опадів буде небагато", - прогнозує синоптик.
Денна температура найближчого тижня коливатиметься від +12 до +19 градусів. Вночі очікується від +5 до +12 градусів, а у Карпатах від -5 до +2 градусів. На сході буде на кілька градусів тепліше.
"Але є і добрі новини. Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше", - розповів Щедрін.
Коли та де розпочнеться потепління
До речі, цей прогноз народного синоптика підтверджують погодні інформери. За даними Gismeteo, підвищення температури в багатьох областях варто очікувати вже наприкінці цього тижня – на початку наступного.
На сході дощі наразі не відступають, але вже 26 вересня температура повітря вдень підніметься до +21 градуса. А сонячна та тепла погода очікується після 29 вересня.
На півдні з 25 вересня температура повітря підніметься вище за 20 градусів тепла, але очікуються періодичні дощі. По-справжньому тепло та сонячно буде вже 30 вересня.
У північній частині дощів буде більше, можливі зливи. Але вже з 26 вересня температура повітря відчутно піде нагору, а з 30 вересня повітря прогріється до +20 градусів.
Тепліти почне і на заході України – там синоптики обіцяють підвищення температури до +18 градусів уже на початку наступного тижня. Можливі сильні дощі та грози, але майже цілий тиждень буде тепло - від +18 до +23 градусів, з 27 вересня до 2 жовтня.
У Києві після різкого похолодання прийде потепління вже цієї неділі - повітря прогріється до +16 +17 градусів. А вище за +20 градусів варто очікувати 29 вересня. Початок наступного тижня буде дощовим, але теплим.
До речі, раніше ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на всю осінь та розповіли, скільки триватиме бабине літо у жовтні.
А також ми повідомляли, який прогноз синоптики дають на зиму.