День осеннего равноденствия: что обязательно нужно сделать

День осеннего равноденствия не имеет своей постоянной даты и в разные года он выпадает на 22 или 23 сентября. В этом году день осеннего равноденствия начнется 23 сентября в 1:04 по киевскому времени.

С дня осеннего равноденствия обычно начинается астрономическая осень. В этот день Солнце в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Осенью Солнце пересекает экватор с севера на юг, а весной - с юга на север.

В древние времена день осеннего равноденствия считался особенной датой, днем силы и скопления энергии. Обычно в этот день заканчивали сбор урожая и устраивали массовые гуляния. Потом начиналась подготовка к зиме.

В этот день использовали магию, гадали, загадывали желания и старались больше общаться с родными и друзьями за одним столом. Еще старались избавиться от всего отжившего и ненужного.

Почему день осеннего равноденствия считается магическим

Энергетика Солнца и Луны в такой день равносильна, и они находятся в гармонии друг к другу. Это действует на людей благоприятно - настроение становится стабильным, стрессы и прошлое отпускают.

Все живое на планете также получает в этот день сильную энергетику и поэтому, все связанное с природой, приносит в такой день добро. К примеру, наши предки верили, что нужно умыться водой из родника до восхода солнца и эта вода станет целебной, поможет сохранить молодость и силу.

Родниковой водой умывали детей, чтобы они не болели. А молодые девушки верили, что родниковая вода принесет им суженого в течение года.

В этот день полезно собирать целебные травы и ягоды, плести венки, украшать цветами и растениями дом. В старину для защиты дома от нечистой силы клали между рамами листья рябины.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

Нельзя ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты

Нельзя проявлять агрессию и негатив - в такой день это будет иметь разрушительное воздействие

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается

Нельзя брать в долг, давать в дол, оформлять кредиты и ипотеку

Нельзя отказывать в приеме гостей

Что нужно сделать в день осеннего равноденствия

Наведите в доме порядок и избавьтесь от всего лишнего и ненужного - в шкафах, мыслях и окружении

Составьте планы на будущее, поставьте цели

Загадайте желания или нарисуйте карту желаний

Пригласите домой родственников и друзей (в старину за столом собирали 23 гостей)

Желательно завершить все важные дела и выполнить обещания, которые вы дали людям

Выберитесь на природу - погуляйте в лесу, парке, послушайте растения и деревья