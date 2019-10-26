Заворотнюк вывела формулу семейного счастья: смотрю на мир по-новому

Анастасия Заворотнюк активно борется с онкологическим заболеванием и в настоящее время проходит реабилитацию в частной клинике на Рублевке (РФ). Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" почти не комментирует ситуацию и крайне редко высказывается о ее состоянии здоровья, однако постоянно находится с актрисой рядом и благодарит миллионы неравнодушных за поддержку.

Муж Анастасии фигурист Петр Чернышев, который всегда был рядом со своей возлюбленной, также не единожды обращался с просьбой к СМИ не распространять фейки относительно Заворотнюк. При этом из-за скудной информации о здоровье актрисы в прессе то и дело возникают всевозможные домыслы, причем "со ссылкой" на прошлое звезды, различные факты из ее непростой биографии.

Так, недавно стало известно о проблемах, с которыми Заворотнюк столкнулась перед браком с Чернышевым, и как он смог помочь любимой их преодолевать, попутно предотвращая семейные сложности.

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сама Заворотнюк ранее признавалась, что со своим мужем Петром бывают разногласия по различным вопросам из-за специфики характеров обоих супругов, но придти к общему мнению удается благодаря способности идти на компромиссы. По словам "прекрасной няни", именно в объединении двух противоположностей и заключается секрет идеальных отношений - когда возлюбленные дополняют друг друга, тогда и нет проблем в семье. К слову, обычно на уступки идет Петр, пишет Teleprogramma.pro.

"Он обладает невероятным терпением, рассудительностью и умением слушать. У меня другой темперамент, я импульсивный человек, рублю сплеча, мгновенно принимаю решения, быстро закипаю", - рассказала актриса.

При этом Чернышев останавливает и удерживает супругу от необдуманных поступков.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк отмечала, что их характеры полностью дополняют друг друга, а это "одно из главных правил долговечных отношений".

Также звезда сериала "Моя прекрасная няня" раскрыла еще одно удивительно качество в Чернышеве, которое ее восхищает. Это его ощущение свободы.

"Когда наступает сложная жизненная ситуация, он учит меня не смотреть на нее снизу вверх, а быть над нею, дышать ровно, смотреть на мир по-новому и видеть, понимать, чувствовать, что он прекрасен", - говорит Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Сам Чернышев говорит, что одним из секретов долгого и счастливого брака является то, что оба отлучаются по работе на некоторое время, от чего чувства становятся только ярче.

Муж Заворотнюк научил актрису преодолевать фобии

С фигуристом Петром Чернышовым Анастасия познакомилась на проекте "Танцы на льду" - она была ведущей шоу и состояла в отношениях с актером Сергеем Жигуновым, с которым снималалсь в сериале "Моя прекрасная няня". Взаимная симпатия вскоре переросла в бурный роман, и уже менее чем через года Заворотнюк и Чернышев поженились.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев венчались в Крыму в Форосе (Фото: Teleprogramma.pro)

В августе 2008-го пара отправилась на отдых в Сардинию, где Петр и сделал предложение руки и сердца. Во время прогулки он предложил актрисе искупаться, и когда она отказалась, быстренько нырнул в море сам.

"Дрожит от холода и протягивает мне что-то со словами: "Смотри, что нашел, пока плавал". Открывает ладонь, а там кольцо с большим бриллиантом. Я от волнения обомлела", - вспоминала Заворотнюк.

После свадьбы молодожены в октябре 2008 года обвенчались в Форосе в Крыму.

Также Чернышев учил Анастасию преодолевать страхи, которые только накапливались из-за настырных папарацци после оглушительного успеха сериала "Моя прекрасная няня". Так, актриса от этого даже страдала манией преследования.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк признавалась, что очень боялась нырять. Но с Петром стала заниматься дайвингом, который здорово успокаивал нервную систему.

"В детстве я чуть не утонула, поэтому любое погружение под воду было сильнейшим стрессом. Хорошо, что рядом был Петя, держал за руку", - рассказывала она.

Психолог объяснил интерес к трагическое судьбе Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк столкнулась с тяжелым заболеванием, победить которое удается не каждому. Огромное количество людей поддерживает актрису и сопереживает ей, ведь перед лицом несчастья все равны. Преподаватель психологии, консультант Григорий Никонов считает, что интерес общества к Заворотнюк связан в том числе с этим фактором. Об этом передает "Комсомольская правда".

Кого-то радуют одни лишь мысли о том, что столкнуться с подобной бедой могут и богатые суперзвезды, и простые люди со скудным достатком, считает специалист.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

"Сначала Жанна Фриске умерла от онкологии, потом неожиданно ушла из жизни Юлия Началова, а сейчас многие переживают из-за состояния Анастасии Заворотнюк", - говорится в публикации.

По мнению Никонова, сопереживание дается людям легче, а радость требует душевных усилий и великодушия.

"В ситуации с "умирающими" знаменитостями психолог говорит, что многие сразу же берут на себя роль сострадающих, что позволяет им "смотреть на звезд сверху вниз".

Между тем, есть и такие люди, которые просто наблюдает за жизнью знаменитостей "от скуки".