Заворотнюк вспомнила о депрессивном детстве и захотела нежности (фото)

Пока Анастасия Заворотнюк в Италии проходит реабилитацию и идет на поправку, ее дочь Анна публикует "депрессивные" и "нежные" посты в Instagram. Так, 11 марта старшая дочка кинозвезды вспомнила о своем не простом детстве и показала архивное фото.

"Каждый день своей жизни я учусь быть лучше, чем вчера. Не могу солгать и сказать, что это всегда получается. Но я знаю одно: для этого мне дана вся моя жизнь. Каждый день стараюсь узнавать что-то новое, исследовать наш удивительный мир и подавлять в себе негативные мысли и, конечно, меняюсь. Много раз размышляла о том, насколько интересно было бы переместиться во времени, чтобы встретиться с собой малышом - полной радости, вопросов и наивности. Погулять вместе по сосновому лесу, который рос около нашего дома и все свое время я проводила там. Я верила, что в этом лесу живут феи, поговорить бы с ними вместе с маленькой мной... Переместиться на несколько лет еще и поговорить с собой подростком. Я уверена, что это было бы самое интересное! Вы представляете, я была готом! Одевалась во все черное, слушала Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Цоя, Linkin Park, Мерлина Мэнсона и Rammstein! И самое удивительное, что я обожаю эту музыку до сих пор! Была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия. Обнять бы себя тогда и сказать, что ты прекрасный бутон, который не должен враждовать с этим миром, мир открыт для тебя и он готов показать тебе свои чудеса!" - написала Анна.

К сожалению, девушка понимает, что это невозможно.

"Но я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь изобрели такую машину времени", - добавила она.

Анна Заворотнюк поделилась детским фото (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Также в среду Заворотнюк-младшая опубликовала очень нежный и красивый снимок.

"Нежности", - коротко подписала фото она.

Анна Заворотнюк сделала красивое фото (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Ранее мы писали о том, что Анастасию Заворотнюк заподозрили в обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.