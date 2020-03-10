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У меня не хватит слов: появилась новая информация о здоровье Заворотнюк

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 16:49
У меня не хватит слов: появилась новая информация о здоровье Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Дочь Анастасиии Заворотнюк прервала долгое молчание и рассказала о здоровье матери

Анастасия Заворотнюк, которую родные тайно перевезли на реабилитацию в Италию, идет на поправку. Такое заявление сделала ее старшая дочь Анна в социальных сетях. Девушка в переписке с фанатами рассказала, как ее мама себя чувствует на данный момент.

Анну Заворотнюк спросили в комментариях, жива ли ее мама, так как на данный момент в прессе появляется много неоднозначных сообщений о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. На что девушка ответила, что ее мать пошла на поправку.

"Не верьте этим моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы, мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!" – ответила Анна Заворотнюк.

У меня не хватит слов: появилась новая информация о здоровье Заворотнюк

Скриншот комментариев

Кроме того, дочь актрисы объяснила, что родные Заворотнюк не будут афишировать информацию о состоянии ее здоровья и ходить на телепрограммы.

"Я говорю – как есть. Наша семья не ходит на программы и не устраивает шоу для таких равнодушных людей, как вы, как бы вам этого хотелось. Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им", - подчеркнула дочь Анастасии Заворотнюк.

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