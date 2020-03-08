Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: одурачила всех

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк заподозрили в обмане

Анастасию Заворотнюк, которая не так давно исчезла из поля зрения журналистов, заподозрили в обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны. Об этом сообщают росСМИ.

Фанаты отказываются верить, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" действительно больна, а ее исчезновение связывают с желанием спрятаться от долгов, чтобы не платить деньги.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Некоторые считают странным поведение родственников артистки, которые один раз заявили о болезни, но никаких пояснений после не дали. При этом дочь Заворотнюк умудряется ездить отдыхать в Италию, когда у мамы такое плачевное состояние.

К тому же, за полгода, что звезда находится в больнице, кто-нибудь из персонала смог бы сделать ее фото на телефон. Например, снимки Жанны Фриске смогли попасть в интернет, когда она была в США.

"Настя просто пропала. Нет ее нигде. Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет", - отмечает источник.

Ранее мы писали, что семье Заворотнюк пришлось продать дом в Подмосковье, так как финансовых средств на лечение актрисы не хватает. По данным издания "Версия. Инфо", недвижимость была продана, чтобы оплатить реабилитацию в одной из клиник Италии. А это значит, что запасы финансовых средств у семьи Заворотнюк на исходе.

А также о том, что у Заворотнюк хотят забрать годовалую дочь.