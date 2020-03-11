Заворотнюк згадала про депресивне дитинство і захотіла ніжності (фото)

Поки Анастасія Заворотнюк в Італії проходить реабілітацію і йде на поправку, її донька Анна публікує "депресивні" і "ніжні" пости в Instagram. Так, 11 березня старша донька кінозірки згадала про своє не простому дитинстві і показала архівне фото.

"Кожен день свого життя я вчуся бути кращою, ніж учора. Не можу збрехати і сказати, що це завжди виходить. Але я знаю одне: для цього мені дано все моє життя. Кожен день прагну дізнаватися щось нове, досліджувати наш дивовижний світ і придушувати в собі негативні думки і, звичайно, змінююся. Багато разів думала про те, наскільки цікаво було б переміститися в часі, щоб зустрітися з собою малюком - повної радості, питань і наївності. Погуляти разом в сосновому лісі, який ріс біля нашого будинку і весь свій час я проводила там. Я вірила, що в цьому лісі живуть феї, поговорити з ними разом з маленькою мною... Переміститися на кілька років ще і поговорити з собою підлітком. Я впевнена, що це було б найцікавіше! Ви уявляєте, я була готом! Одягалася в усе чорне, слухала Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Цоя, Linkin Park, Мерліна Менсона і Rammstein! І найдивніше, що я обожнюю цю музику досі! Була сповнена сумнівів, депресії, тривог і духу протиріччя. Обійняти б тоді і сказати, що ти прекрасний бутон, який не повинен ворогувати з цим світом, світ відкритий для тебе і він готовий показати тобі свої чудеса!" - написала Анна.

На жаль, дівчина розуміє, що це неможливо.

"Але я б дуже хотіла, щоб коли-небудь винайшли таку машину часу", - додала вона.

Анна Заворотнюк поділилася дитячим фото (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Також у середу Заворотнюк-молодша опублікувала дуже ніжний і красивий знімок.

"Ніжності", - коротко підписала фото вона.

Заворотнюк зробила гарне фото (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Раніше ми писали про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.