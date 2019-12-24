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Заворотнюк сфотографувалася з Дідом Морозом: на знімку вона посміхається

STYLERПерсони    24.12.2019 - 09:18
Заворотнюк сфотографувалася з Дідом Морозом: на знімку вона посміхається
Анастасія Заворотнюк буде в лікарні на новорічні свята (фото: facebook.com)

Анастасія Заворотнюк проведе Новий рік у лікарні, але фанати вирішили її підбадьорити

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в одній з приватних клінік в Підмосков'ї. Незважаючи на прохання рідних до лікарів відпустити актрису на Новий рік додому, медики залишили артистку в клініці навіть на новорічні свята. Фанати "прекрасної няні" вирішили підтримати Анастасію в мережі і опублікували на сторінці підтримки Instagram миле фото актриси напередодні зимових свят.

На знімку Анастасія посміхається, навколо неї стоять близькі, а також її чоловік, також в об'єктиві відображений і Дід Мороз.

"Хай диво станеться", - підписала знімок шанувальники.

Заворотнюк сфотографувалася з Дідом Морозом: на знімку вона посміхається

Анастасія Заворотнюк з Дідом Морозом (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

не Можна не відзначити, який відгук отримав посаду в соцмережі. Люди в коментарях бажають актрисі якнайшвидшого одужання та міцного здоров'я. Також вони посилають їй промені любові.

  • Настуня, одужуй!Я Тебе Дуже Люблю!!! І пам'ятай, ти у Нас Переможниця - Віка!!!! Добра і Красива Няня. Бажаю тобі Міцного Здоров'я, Вічної і Романтичної Любові і Сімейного Щастя!!!!! Благо Ми живемо Поряд.
  • Як скоріше хочеться прочитати - Настуся одужала і відправилася додому!!!
  • Настуня, одужуй, сил тобі і терпіння!

Нагадаємо, що нещодавно в росСМИ з'явилася інформація про те, що Заворотнюк стрімко йде на поправку. Посилаються вони, правда, на слова відомого знахаря. Він стверджує, що вже через три тижні кінозірці стане значно краще і до неї повернуться сили.

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