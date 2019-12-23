Семья Заворотнюк в печали: врачи сообщили нехорошую новость

Анастасия Заворотнюк не встретит Новый год с родными (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Анастасия Заворотнюк не сможет провести Новый год с семьей

Анастасия Заворотнюк в больнице проведет еще как минимум несколько недель. Об этом рассказали врачи клиники, где звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит реабилитацию после лечения рака головного мозга.

Как стало известно, семья актрисы обратилась к медикам с просьбой, чтобы Заворотнюк позволили встретить Новый год и Рождество в кругу родных и близких ей людей. Но врачи ответили категорическим отказом на просьбу мужа и детей Анастасии.

Интересно, что другие пациенты клиники, пишет Mash, смогут провести новогодние праздники со своими семьями. Почему врачи сделали неприятное исключение для Заворотнюк - остается загадкой.

"Врачи решили не отпускать актрису домой даже на главный праздник в году - из-за тяжелого состояния. Хоть родные актрисы и очень об этом просили. Чтобы провести с ней хотя бы выходные дни - тем более, что такое разрешение было выдано многим пациентам. Но медики остались непреклонны: Анастасия проведёт все это время за стенами реабилитационной клиники", - пишет Mash.

Однако кое-чего родственникам Заворотнюк все же удалось добиться: близкие актрисы смогут посещать ее в любое время. Поэтому Анастасия все же сможет отметить Новый год с семьей, если ее муж Петр Чернышев, у которого сейчас очень тяжелый период из-за попадания в громкий скандал, дочери и сын приедут к ней в клинику на Рублевку.

Напомним, что недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Ссылаются они, правда, на слова известного знахаря. Он утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы. Мужчина предрек Заворотнюк обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам.

Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)