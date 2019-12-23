ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семья Заворотнюк в печали: врачи сообщили нехорошую новость

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 14:24
Семья Заворотнюк в печали: врачи сообщили нехорошую новость
Анастасия Заворотнюк не встретит Новый год с родными (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Анастасия Заворотнюк не сможет провести Новый год с семьей

Анастасия Заворотнюк в больнице проведет еще как минимум несколько недель. Об этом рассказали врачи клиники, где звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит реабилитацию после лечения рака головного мозга.

Как стало известно, семья актрисы обратилась к медикам с просьбой, чтобы Заворотнюк позволили встретить Новый год и Рождество в кругу родных и близких ей людей. Но врачи ответили категорическим отказом на просьбу мужа и детей Анастасии.

Интересно, что другие пациенты клиники, пишет Mash, смогут провести новогодние праздники со своими семьями. Почему врачи сделали неприятное исключение для Заворотнюк - остается загадкой.

"Врачи решили не отпускать актрису домой даже на главный праздник в году - из-за тяжелого состояния. Хоть родные актрисы и очень об этом просили. Чтобы провести с ней хотя бы выходные дни - тем более, что такое разрешение было выдано многим пациентам. Но медики остались непреклонны: Анастасия проведёт все это время за стенами реабилитационной клиники", - пишет Mash.

Однако кое-чего родственникам Заворотнюк все же удалось добиться: близкие актрисы смогут посещать ее в любое время. Поэтому Анастасия все же сможет отметить Новый год с семьей, если ее муж Петр Чернышев, у которого сейчас очень тяжелый период из-за попадания в громкий скандал, дочери и сын приедут к ней в клинику на Рублевку.

Напомним, что недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Ссылаются они, правда, на слова известного знахаря. Он утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы. Мужчина предрек Заворотнюк обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам.

Семья Заворотнюк в печали: врачи сообщили нехорошую новость

Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Грозит ампутация ноги: что говорят врачи о болезни Заворотнюк Семья Заворотнюк рассказала правду о ее параличе
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь