Заворотнюк сделала официальное заявление после долгого молчания

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк сделала в своем Instagram официальное заявление о том, что более не имеет никакого отношения к собственному брэнду одежды d8_moscow. По всей видимости дочери артистки пришлось продать недавно запущенный бизнес из-за лечения мамы. Такое предположение сделали российские СМИ.

Как заявила сама Анна Заворотнюк, она более не является владельцем магазинов одежды D8 в Москве.

"Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к d8_moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую", - написала дочь артистки.

Известно, что Павел Чернышев, супруг актрисы, собирает деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию звезды. По всей видимости, Анна продала свой бизнес по той же причине.

Анна Заворотнюк отказалась от бизнеса (скриншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что 23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк стала бизнес-леди и создала собственную марку одежды в конце августа 2019 года.

"Моя Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров 08 Мозсо... Все делают сами, от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов для пошива и контроля производства. Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо, как думаете? Первая коллекция разошлась на ура) По-моему, получилось стильно, актуально, красиво и функционально — все как любят современные девушки. Как мама горжусь своей девочкой)) Только вперед, дальше – больше", — эмоционально написала Анастасия Заворотнюк.

Напомним, что ранее была названа причина появления болезни у Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака последней стадии. Близкие родственники продолжают хранить молчание относительно диагноза и деталей лечения.