Заворотнюк зробила офіційну заяву після довгого мовчання

Дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк зробила в своєму Instagram офіційну заяву про те, що більше не має ніякого відношення до власного бренду одягу d8_moscow. По всій видимості дочці артистки довелося продати нещодавно запущений бізнес заради лікування мами. Таке припущення зробили російські ЗМІ.

Як заявила сама Анна Заворотнюк, вона більше не є власником магазинів одягу D8 в Москві.

"Дорогі передплатники, я більше не маю ніякого відношення до d8_moscow. З усіх питань звертайтеся на їх сторінку напряму", - написала донька артистки.

Відомо, що Павло Чернишов, чоловік актриси, збирає гроші на подальше лікування і реабілітацію зірки. По всій видимості, Ганна продала свій бізнес з тієї ж причини.

Заворотнюк Анна відмовилася від бізнесу (скріншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що 23-річна дочка Анастасії Заворотнюк стала бізнес-леді і створила власну марку одягу наприкінці серпня 2019 року.

"Моя Анюта з подругою запустили власну лінію одягу та аксесуарів 08 Мозсо... Все роблять самі, від розробки концепції бренду та дизайну всієї продукції до відбору матеріалів для пошиття та контролю виробництва. Вважаю, відмінний старт, і виходить досить непогано, як думаєте? Перша колекція розійшлася на ура) По-моєму, вийшло стильно, актуально, красиво і функціонально — все як люблять сучасні дівчата. Як мама пишаюся своєю дівчинкою)) Тільки вперед, далі – більше", — емоційно написала Анастасія Заворотнюк.

Нагадаємо, що раніше була названа причина появи хвороби у Заворотнюк. Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку останньої стадії. Близькі родичі продовжують зберігати мовчання щодо діагнозу та деталей лікування.