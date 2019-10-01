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Заворотнюк розчарувала росіян: що трапилося

STYLERПерсони    01.10.2019 - 09:54
Заворотнюк розчарувала росіян: що трапилося
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стан здоров'я Анастасії Заворотнюк досі не розголошують

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування у приватній клініці в Москві (РФ) від раку мозку четвертої стадії - лікарі не роблять прогнозів щодо стану здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня", а рідні 48-річної артистки уникають спілкування з пресою і не дають коментарі. Анонсована кілька тижнів тому офіційна заява знаменитості до кінця вересня так і не з'явилася.

Мовчання провокує невтішні чутки та домисли. За словами інших пацієнтів медустанови, де знаходиться Заворотнюк, лікарі підтримують штучне дихання за допомогою апарату ШВЛ.

Заворотнюк розчарувала росіян: що трапилося

Заворотнюк хвора на рак - останні новини про стан актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Також днями в клініці вибухнув скандал після заяви про те, що одна зі співробітниць знімала актрису на відео, поки вони перебувала у вкрай важкому стані. Після звільнення "заповзятлива" жінка запропонувала продати контент журналістам... але потім передумала, бо злякалася, що її особистість розкриють.

Повідомлялося також про те, що Заворотнюк після виходу з коми написала заповіт, але близькі Анастасії не розповіли деталі.

Кілька тижнів тому концертний директор артистки Стас Христовий зізнався, що йому заборонили давати коментарі та наказали не обговорювати її здоров'я. У той же час він пообіцяв, що Заворотнюк до початку жовтня обов'язково дасть інтерв'ю пресі та спростує всі домисли про свою хворобу.

Виступ Анастасії чекали не тільки представники росЗМЫ, але й мільйони її шанувальників. Тим не менш, не дивлячись на підготовку до можливої офіційної заяви артистки та ажіотаж серед журналістів, з початком другого місяця осені ситуація яснішою не стала.

Заворотнюк розчарувала росіян: що трапилося

Анастасія Заворотнюк (Фото: rostves.info)

Додамо, що на думку американського астролога, спеціаліст по Фен Шуй і психоаналітика, Анастасія Заворотнюк насправді в комі не перебувала, і велика частина того, що пишуть в ЗМІ про здоров'я актриси, є брехнею.

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Новини України Культурабольницаракшоу-бизнесАнастасия Заворотнюк
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