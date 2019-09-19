Была ли кома? Вся правда и фейки о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

У Анастасии Заворотнюк хорошие шансы на выздоровление

Анастасия Заворотнюк вышла из комы вечером, 18 сентября, и была переведена из реанимации в обычную палату. Такое сообщение облетело все СМИ. Но недавно появились ранее неизвестные опровергающие факты о состоянии звезды "Моей прекрасной няни".

Один из российских Telegram-каналов сообщил, что актриса действительно больна, и больна - серьезно. Но она ни единого дня не провела в коме, и ее "предсмертное состояние" - ничто иное, как желание некого "продюсера из 90-х" хайпонуть на болезни звезды.

Очевидно, речь идет о продюсере "Ласкового мая" Андрея Разина, который неоднократно комментировал течение болезни Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Все это время медиа писали свои материалы про умирающую Заворотнюк, основываясь на словах одного Продюсера из 90-х, почувствовавшего вторую молодость. Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом", - сказано в публикации.

Кроме того, сообщается, что актриса не была парализована, и не была в критическом состоянии. Она не умирает и у нее очень хорошие шансы на выздоровление.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Человек просто выдумывал, преувеличивал и гипертрофировал все происходящее с Анастасией. У нее появилась вдруг полиорганная недостаточность, потом - паралич, потом - кома", - написано в паблике.

А недавно поток "предсмертных" новостей про Заворотнюк иссяк. Дело в том, что родственники актрисы запретили "продюсеру из 90-х" высказываться по поводу ее состояния. Тогда же и появилась информация, что актрисе стало гораздо лучше и ее перевели в обычную палату.

"Но на самом деле оно и не ухудшалось и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", - пишет Telegram-канал "Могутин".