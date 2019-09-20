Появились шансы: близкие сообщили об изменении состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: twitter.com/lentachel)

Анастасия Заворотнюк имеет все шансы поправиться

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии, но по информации российских СМИ, уже переведена из реанимации в обычную палату, имеет все шансы на то, чтобы поправиться. Такую информацию сообщила знакомая Заворотнюк Юлия Завгородняя.

Как рассказала Завгородняя, она сама спаслась от жуткой болезни в семилетнем возрасте и ей очень сильно помогла поддержка Анастасии Заворотнюк. Девушке 12 лет назад поставили диагноз "лейкемия" и сообщили родителям, что шансов на полное выздоровление практически нет.

Юная Юлия написала тогда в своем дневнике, что одним из последних ее желаний – это увидеть Анастасию Заворотнюк, актрису из "Моей прекрасной няни". Родители сделать все возможное, чтобы артистка посетила больную девочку в больнице.

Запись Завгородней в личном дневнике

И после этой встречи здоровье Завгородней пошло на поправку. Настя Заворотнюк продолжила общаться с девочкой, приглашала ее на съемки. А через некоторое время болезнь отступила и с Юлии даже сняли инвалидность.

"Во время репетиций Настя уделяла мне много времени, она относилась ко мне, как к дочери. Уже позже она всегда звонила нам, интересовалась моим здоровьем. В какой-то момент случилось чудо — я пошла на поправку", - рассказала девушка.

Анастасия Заворотнюк и Юлия Завогородняя (фото из личного архива)

Сейчас ей 19 лет, и она живет обычной жизнью. Завгородняя призналась, что об онкологическом диагнозе Заворотнюк они знали давно, но так как семья ничего не рассказывала СМИ, понимали – шансы на выздоровление есть.

"Если бы рак полностью поразил мозг, то случилась бы смерть. Когда ее близкие молчали, я поняла, что шанс есть. Организм борется. Моя семья постоянно молилась за актрису. Я интуитивно чувствовала, что должно произойти чудо. Так же, как произошло со мной", - уверенна Завгородняя.

Она добавила, что с родными Заворотнюк пообщался ее отец. Он написал большое письмо им со словами поддержки, а также разговаривал с пиар-директором актрисы.

"Он поинтересовался здоровьем актрисы. Ему ответили, что появились немалые шансы на выздоровление. Вот тогда мы выдохнули. Но продолжаем молиться за нее", - сообщила Завгородняя.