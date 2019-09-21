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Заворотнюк провели другу операцію: усі подробиці

STYLERЖиття    21.09.2019 - 16:01
Заворотнюк провели другу операцію: усі подробиці
Заворотнюк зробили другу операцію (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Актриса продовжує боротися за своє життя

Анастасія Заворотнюк продовжує перебувати в лікарні в Москві. В даний час хірурги провели другу операцію. Про це розповів друг актриси журналіст Сергій Майоров, повідомляють російські ЗМІ.

Він зазначив, що лікарі подивилися на результати гістології і у Анастасії з'явилася надія на те, що все може обійтися. Майоров також додав, що хвороба, про яку пишуть ЗМІ, не є остаточним діагнозом.

Нагадаємо, що Заворотнюк лікується від раку головного мозку, який лікарі їй діагностували навесні 2019 року. Лікарня, в якій знаходиться актриса, дозволяє залучати до пацієнтки сторонніх лікарів, але сім'я відмовилася від сторонньої допомоги.

Заворотнюк провели другу операцію: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чоловік Анастасії Заворотнюк відомий фігурист Петро Чернишов вперше прокоментував стан своєї дружини. Друг Чернишова Олексій Ягудін розповів у програмі "Нехай говорять", що дзвонив Чернишову і він з ним поговорив.

Після цього Ягудіна звинуватили в піарі на горі Заворотнюк. Багато спортсменів розповіли, що тепер Ягудіну навіть руки не подадуть.

Раніше близькі Заворотнюк повідомили про зміни її стану. Знайома актриси Юлія Завгородня розповіла, що Анастасію перевели з реанімації у звичайну палату, і у неї є всі шанси на те, щоб видужати.

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