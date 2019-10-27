Заворотнюк потревожила духов: экстрасенс назвала источник проклятия

Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения в клинике на Рублевке, но о причинах ее болезни продолжают строить догадки, в том числе и экстрасенсы. Так, один из известных российских колдунов Артем Бесов считает, что несчастье постигло артистку из-за "нехорошего", неблагоприятного места, в котором находится дом известной актрисы.

Как известно, несколько лет назад "прекрасная няня" взяла кредит в банке, чтобы приобрести загородный дом в Крекшино. Когда Анастасия брала кредит, она не думала, что в 2014 году рубль рухнет, а ей придется выплачивать ипотеку в долларах. Но одними финансами дело не ограничилось. Существуют еще версии, почему а Заворотнюк возникло онкологическое заболевание.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Еще один российский экстрасенс считает, что на месте дома в Крешино тысячелетия назад располагалось древнее капище. Там чтили не кого иного, а Морану — богиню зла, неизлечимых болезней и смерти. С большой вероятностью там приносились человеческие жертвы.

"Кровь всегда требует новой крови — такой закон темного мира. На месте древних капищ нельзя ничего строить, пасти скот…"., - сказал экстрасенс.

Экстрасенса уверен, что разгневанные духи способны наслать рак и другие недуги за то, что их потревожили.

Другая шокирующая версия болезни Заворотнюк

Российская актриса заболела онкологией из-за того, что на нее наложили порчу. Так считает известная экстрасенс Галина Янко.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

"Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты", - считает экстрасенс.

Гадалка считает, что порчу на "прекрасную няню" навели знакомые артистке люди. По мнению женщины, с этим недоброжелателем "шла тихая война на протяжении какого-то времени".

Неожиданная причина болезни артистки: еще одна версия

Российский экстрасенс Саона уверена, что рак звезды - не что иное, как проклятье.

"Если говорить о магии, то рак считают неким проклятием… В случае с Завортнюк я вижу, что все плохое пришло к ней не просто так", - отметила ведунья.

Экстрасенс отметила, что бывший муж актрисы сильно страдал из-за разрыва.

"Нельзя сказать, что он ее проклял, но от обиды невольно послал в ее сторону горе и несчастья", - сказала ясновидящая.