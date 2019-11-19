Заворотнюк похвасталась новым платьем: появилось фото

Дочь Анастасии Заворотнюк, которая до сих пор борется с раком мозга, похвасталась новым фото. На снимке, опубликованном в Instagram, Анна Заворотнюк позирует в красивом платье и элегантной шляпке.

Отметим, что дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" уже традиционно закрыла свой пост от комментариев фанатов.

Анна Заворотнюк показала новое фото, пока ее мама проходит реабилитацию (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Напомним, сама Анастасия Заворотнюк сегодня находится в одном из элитных реабилитационных центров. Но о текущем состоянии актрисы практически ничего не известно, ведь родные предпочитают не распространяться о том, как проходит лечение. В то же время, в российских СМИ появилась информация о том, что семье кинозвезды не хватает денег на лечение Заворотнюк.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Кстати, Анна Заворотнюк довольно часто делится с подписчиками снимками в соцсетях. Так, например, недавно 23-летняя модель и актриса поделилась со своими поклонниками новыми радостными фото.

А до этого Анна опубликовала снимки и видео из филиала Третьяковской галереи "Новая Третьяковка", где она посетила выставку современного искусства, посвященную материнству, феминизму и детям.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)