Дочь Заворотнюк показала радостные фото

Дочь Заворотнюк Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк поделилась со своими поклонниками новыми радостными фото

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала счастливые фотографии на своей странице в Instagram. Новые снимки можно увидеть в ее сториз.

Под одним из фото Аня написала, что не нарадуется своим маникюром.

Маникюр Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Напомним, что, несмотря на сообщения в СМИ о том, что Анастасия Заворотнюк сейчас все еще в тяжелом состоянии, ее дочь не отказывает себе в удовольствии посетить выставки.

Маникюр Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Аня посетила выставку современного искусства, которая была посвящена материнству, феминизму и детям. Некоторые российские СМИ считают, что возможно слухи о состоянии ее матери преувеличены.

После того, как "прекрасная няня" попала в больницу, ее дочь Анна оказалась под пристальным вниманием СМИ. Чтобы получить хоть какую-то информацию от семьи журналисты даже пытались вмешаться в их личную жизнь.

Возле больницы, где лежала актриса, постоянно крутились журналисты, которые не раз фотографировали близких людей Заворотнюк. Одна сотрудница больницы даже хотела продать фотографии больной актрисы, имя которой тогда было у всех на слуху.

Из-за слишком большого интереса со стороны СМИ и людей, муж актрисы и Петр Чернышев заблокировали комментарии к фотографиям для сторонних пользователей.