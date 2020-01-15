ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заворотнюк парализована: новые данные о состоянии актрисы

STYLERПерсоны    15.01.2020 - 09:39
Заворотнюк парализована: новые данные о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна (Коллаж РБК-Украина)

Семья приехала к Анастасии Заворотнюк в больницу

Анастасия Заворотнюк отпраздновала вместе с родными день рождения своей старшей дочери Анны прямо в больнице. Врачи не отпустили ее домой, так как состояние ее здоровья на данный момент не улучшилось. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в больницу к Анастасии Заворотнюк приехали ее сын Майкл, дочь Анна и мама с помощницей. Все необходимое для праздника они привезли с собой.

"Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике. Из-за состояния актрисы праздник пришлось перенести в палату. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника", - сказано в сообщении.

Также появились данные и о состоянии артистки. Ее недавно перевели в другую клинику, где актрисе назначили новые процедуры.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры — правая часть ее тела парализована", - рассказали источники.

Ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Подмосковье, так как медики не могут ей ничем помочь. В этом медицинском заведении актриса проходила реабилитацию на протяжении последних несколько месяцев после хирургической операции.

Всплыли неожиданные факты о болезни Заворотнюк: что известно Заворотнюк не больна раком: актрисе поставили новый "диагноз"
Новости Украины ракАнастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь