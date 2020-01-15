Заворотнюк парализована: новые данные о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна (Коллаж РБК-Украина)

Семья приехала к Анастасии Заворотнюк в больницу

Анастасия Заворотнюк отпраздновала вместе с родными день рождения своей старшей дочери Анны прямо в больнице. Врачи не отпустили ее домой, так как состояние ее здоровья на данный момент не улучшилось. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в больницу к Анастасии Заворотнюк приехали ее сын Майкл, дочь Анна и мама с помощницей. Все необходимое для праздника они привезли с собой.

"Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике. Из-за состояния актрисы праздник пришлось перенести в палату. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника", - сказано в сообщении.

Также появились данные и о состоянии артистки. Ее недавно перевели в другую клинику, где актрисе назначили новые процедуры.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры — правая часть ее тела парализована", - рассказали источники.

Ранее появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники в Подмосковье, так как медики не могут ей ничем помочь. В этом медицинском заведении актриса проходила реабилитацию на протяжении последних несколько месяцев после хирургической операции.