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Заворотнюк паралізована: нові дані про стан актриси

STYLERПерсони    15.01.2020 - 09:39
Заворотнюк паралізована: нові дані про стан актриси
Анастасія Заворотнюк і її дочка Ганна (Колаж РБК-Україна)

Сім'я приїхала до Анастасії Заворотнюк у лікарню

Анастасія Заворотнюк відсвяткувала разом з рідними день народження своєї старшої дочки Ганни прямо в лікарні. Лікарі не відпустили її додому, так як стан її здоров'я на даний момент не покращився. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, в лікарню до Анастасії Заворотнюк приїхали її син Майкл, дочка Ганна і мама з помічницею. Все необхідне для свята вони привезли з собою.

"Анастасія Заворотнюк відзначила день народження дочки в клініці. Через стан актриси свято довелося перенести в палату. До Заворотнюк приїхав син Майкл, а також сама дочка Аня і мама з помічницею. З собою привезли все для свята", - сказано в повідомленні.

Також з'явилися дані про стан артистки. Її нещодавно перевели в іншу клініку, де актрисі призначили нові процедури.

"Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури — права частина її тіла паралізована", - розповіли джерела.

Раніше з'явилася інформація про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з приватної клініки в Підмосков'ї, так як медики не можуть їй нічим допомогти. У цьому медичному закладі актриса проходила реабілітацію протягом останніх кілька місяців після хірургічної операції.

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