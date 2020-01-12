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Врачи сообщили срочную новость о Заворотнюк

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 17:57
Врачи сообщили срочную новость о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, так как врачи не видят смысла в лечении

Анастасия Заворотнюк выписана из частной больницы в Подмосковье. Медики сообщили, что не видят смысла в лечении артистки, так как она обречена и они ничего не могут сделать со страшной болезнью. Об этом сообщило одно из российских СМИ.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", — написало издание.

Родственники актрисы больше не находятся в клинике, это тоже говорит о том, что "прекрасная няня" уехала домой. Издание пишет, что, возможно, у актрисы закончились финансовые возможности, чтобы продолжать лечение.

Другие источники опровергают версию этого СМИ и уверяют, что российская артистка начала выздоравливать и поэтому ее выписали из медицинского учреждения.

Напомним, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк.Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов.

Также недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Знахарь утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы. Мужчина предрек Заворотнюк обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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