ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске: все детали

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 08:36
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске: все детали
Заворотнюк не захотела колоть вакцину, которой лечили Фриске (фото: коллаж РБК-Украина)

Появилась новая информация касательно лечения Заворотнюк

Известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга. В октябре 2018 года она родила дочь и тогда за год до беременности проходила полное обследование, включая МРТ. Врачи ничего не обнаружили, но знакомый Заворотнюк рассказал, что опухоль была слишком мала поэтому ее не разглядели. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам знакомых актрисы, врачи предлагали ей пройти лечение с помощью экспериментальной инъекции американской вакцины, которую кололи покойной певице Жанне Фриске.

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске: все детали

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Но этого лекарства в России нет и ей бы пришлось лечиться в США. Поэтому Заворотнюк и ее близкие отказались от такой идеи. Актрису обследовали немецкие и польские врачи, но она все же решила проходить лечение на территории России.

Стоит отметить, что докторов Заворотнюк порекомендовали друзья ее мужа Петра Чернышева.

Жанну Фриске пытались спасти вакцинной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула данного препарата стоит более 12 тысяч евро.

По словам покойного Иосифа Кобзона, вакцина, которой лечили Фриске, - допинг. Она продлевает на какое-то время жизнь и приостанавливает развитие раковых клеток. Но этот процесс не долгосрочный.

Вы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмо Причин может быть много: неожиданный прогноз о здоровье Заворотнюк
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь