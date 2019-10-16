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Заворотнюк відмовилася від вакцини, якою лікували Фріске: усі деталі

STYLERЖиття    16.10.2019 - 08:36
Заворотнюк відмовилася від вакцини, якою лікували Фріске: усі деталі
Заворотнюк не захотіла колоти вакцину, якою лікували Фріске (фото: колаж РБК-Україна)

З'явилася нова інформація щодо лікування Заворотнюк

Відомій російській актрисі Анастасії Заворотнюк поставили діагноз рак мозку. У жовтні 2018 року вона народила доньку і тоді за рік до вагітності проходила повне обстеження, включаючи МРТ. Лікарі нічого не виявили, але знайомий Заворотнюк розповів, що пухлина була занадто мала тому її не розгледіли. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами знайомих актриси, лікарі пропонували їй пройти лікування за допомогою експериментальної ін'єкції американської вакцини, яку кололи покійній співачці Жанні Фріске.

Заворотнюк відмовилася від вакцини, якою лікували Фріске: усі деталі

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Але цих ліків в Росії немає і їй би довелося лікуватися в США. Тому Заворотнюк і її близькі відмовилися від такої ідеї. Актрису обстежили німецькі та польські лікарі, але вона все ж вирішила проходити лікування на території Росії.

Варто зазначити, що докторів Заворотнюк порекомендували друзі її чоловіка Петра Чернишова.

Жанну Фріске намагалися врятувати вакциною, яка впливає на імунітет хворого. Одна ампула даного препарату коштує понад 12 тисяч євро.

За словами покійного Йосипа Кобзона, вакцина, якою лікували Фріске, - допінг. Вона продовжує на якийсь час життя і зупиняє розвиток ракових клітин. Але цей процес не довгостроковий.

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