Чим важлива Костянтинівка і чи може ворог швидко просунутися до міста: думка експерта

Російські війська продовжують посилювати штурми, намагаючись прорвати українську оборону Часового Яру і тим самим забезпечити собі рух на Костянтинівку. До останньої окупантам залишилося близько 7-8 км.

Про можливу загрозу для Костянтинівки й від чого залежить просування агресора в бік міста - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Напередодні про російське просування на південь від міста Часів Яр написав аналітик BILD Юліан Рьопке, яке він назвав "проривом". За його словами, військам РФ нібито вдалось перетнути канал Сіверський Донець - Донбас на південних околицях міста, що гальмувало просування росіян в бік Костянтинівки.

Натомість українські військові стверджують, що "прориву" і "вклинення" окупантів у лінію оборони ЗСУ немає, а подібні "набіги" ворожої піхоти відбуваються регулярно. При цьому захисники визнають, що ситуація ускладнилася.

Своєю чергою депутат Дружківської міської ради Микола Довбня вчора заявив, те, що відбувається під Костянтинівкою, "нагадує радянські фільми про війну" - постійний гул і вибухи. За його словами, станом на 22 жовтня, ворог перебуває вже у 7-8 км від міста.

"Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар'єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром", - сказав Довбня.

Зв'язок між цими двома містами Донеччини важливий. Адже у разі окупації Часового Яру це відкриє ворогу шлях для продовження наступальних дій зокрема на Костянтинівку.

Фото: ворог перебуває за 7-8 км від Костянтинівки (deepstatemap)

Про важливість Костянтинівки й від чого залежить, чи просунеться ворог

Своєю чергою Костянтинівка залишається для агресора однією з потенційних цілей, зокрема через свій залізничний хаб, зазначив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Там є залізниця і росіянам дуже важливо це у плані логістики. Вони активно використовують залізницю. Будь-якій армії краще використовувати залізницю, ніж автотранспорт тощо. Бо нею можна одразу багато чого перевезти. І навіть якщо вона буде частково зруйнована, то швидко відремонтується", - пояснив Гетьман.

За словами, намагання росіян рухатися в бік Костянтинівки є доволі очікуваним явищем. Але якщо ворог підійде ближче, ніж знаходиться зараз, то це означатиме й загрозу ударі по місту ще й з мінометних систем різного калібру.

"Те, що їм Костянтинівка важлива - це майже вочевидь. По вокзалу прилітали вже декілька місяців тому перші ракети, вони так намагалися зруйнувати щось там. Ну і ця залізниця, якою ми активно користуємося... Тому прогнозовано, що вони туди будуть намагатися просунутися", - каже Гетьман.

На думку експерта, вдасться росіянам просунутися чи ні залежить від багатьох складових. Не тільки від Сил оборони України, а й дій агресора, а саме яку кількість живої сили та техніки він зможе залучити.

"Від нас теж (залежить - ред.) наскільки будуть свіжі там війська, наскільки вони будуть мати зброю, ну і так далі. Тобто якщо всі складові війни складуться на наш бік, то буде добре", - сказав співрозмовник.

Але, попередив Гетьман, якщо окупанти зможуть значно переважати українських військових в артилерії, бронетехніці й особовому складі, то ЗСУ буде важко утримувати ці позиції. Оскільки тільки підготовкою і мотивацією неможливо зупинити ворога, який значно переважає.

"Інколи чуєш від людей такі коментарі: "А вдасться нам чи не вдасться?" або "Що зможуть наші сили чи не зможуть". Таке враження, що люди дивляться на бойові дії як на футбол...Я не люблю такі порівняння, але по-іншому не знаю як пояснити. Якщо порівнювати зі спортом, то чи зможе перемогти команда з 11 гравцями, якщо проти них поставлять 111 гравців?" - риторично додав експерт.