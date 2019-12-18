Все очень печально: у Заворотнюк новые серьезные проблемы

Анастасия Заворотнюк и ее семья испытывают серьезные финансовые трудности

Анастасия Заворотнюк, проходит реабилитацию в одной из клиник Подмосковья после операции по удалению глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга, которую ей провели в сентябре. Пока родные актрисы пытаются всеми силами скрыть болезнь, в СМИ появилась информация, что семья испытывает серьезные материальные трудности.

Так, Анна Заворотнюк, 23-летняя дочь "моей прекрасной няни", закрывает магазин одежды в Москве, который открыла всего четыре месяца назад.

Отметим, что именно после открытия шоурума начали шириться слухи о том, что у российской актрисы проблемы со здоровьем. Дело в том, что звездная мама не пришла на важное мероприятие, когда ее дочь презентовала собственную линию одежды. Позже выяснилось, что актриса была на лечении в Германии.

Несмотря на отсутствие актрисы на презентации, она написала тогда в соцсетях, что очень гордится дочерью. А ее первая коллекция "разлетелась на ура". И вот теперь, несмотря на волну, хотя и грустной, но все же популярности, стало известно, что бизнес-проект Заворотнюк-младшей провалился.

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Бутик расположился в престижном районе столицы РФ на Малой Бронной неподалеку от Патриарших прудов. Но из-за дороговизны аренды в центре Москвы было выбрано место во дворах с "низкой проходимостью".

В росСМИ пишут, что цены на одежду "от Заворотнюк" были довольно высокими. К примеру, пиджак можно было купить за 12-22 тысячи рублей (4500 - 8300 грн), платье - за 4-10 тыс. руб. (1500 - 3800 грн), а костюм стоил аж 30 тыс. руб. (11300 грн).

Анна Заворотнюк еще в начале декабря объявила, что больше не занимается бизнесом, а теперь стало известно, что магазин закрывается.

Скорее всего, проект оказался убыточным, а семье актрисы сейчас не до развития модного бизнеса. По некоторым данным, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в очень дорогой клинике в Подмосковье.