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Все очень печально: у Заворотнюк новые серьезные проблемы

STYLERПерсоны    18.12.2019 - 07:55
Все очень печально: у Заворотнюк новые серьезные проблемы
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк и ее семья испытывают серьезные финансовые трудности

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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