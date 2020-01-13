У Заворотнюк серьезные проблемы: находится на грани

Анастасия Заворотнюк, которую по информации СМИ выписали из больнице по причине бессмысленности лечения, столкнулась с новой проблемой. Супруг "моей прекрасной няни" находится на грани нервного срыва, пишут росСМИ.

Согласно сообщениям, Петр Чернышев из-за болезни жены находится в сильной депрессии и состоянии эмоциональной подавленности.

"Чернышев не хочет верить в неизбежное и всеми силами старается сделать хоть что-то, чтобы спасти жену", - пишут СМИ.

Известный российский парапсихолог и экстрасенс Юлиана Миляева проанализировала состояние супруга Заворотнюк, посоветовав ему достичь гармонии, поскольку его энергия негативно влияет на здоровье жены.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что касается самой Заворотнюк, то парапсихолог уверена, что источник жизни актрисы угасает, а наступивший 2020 год будет для семьи актрисы очень сложным.

"Энергии 2020 года, високосного, года смены десятилетия и начала нового 12-летия по восточному календарю, накладывают тройную энергетическую нагрузку. Для ослабленного и измотанного болезнью человека это практически как океан, который невозможно перейти", - заявила Миляева.

Напомним, что слухи о страшном диагнозе и предсмертном состоянии актрисы появились в средине сентября. Но семья Анастасии Заворотнюк категорически отказывается комментировать ее болезнь, лишь нападая на журналистов, которым удается откопать различную инсайдерскую информацию о ее состоянии.