У Заворотнюк серйозні проблеми: перебуває на межі

Анастасія Заворотнюк, яку за інформацією ЗМІ виписали з лікарні через марність лікування, зіткнулася з новою проблемою. Чоловік "моєї прекрасної няні" перебуває на межі нервового зриву, пишуть росЗМІ.

Згідно з повідомленнями, Петро Чернишев через хворобу дружини знаходиться в сильній депресії і стан емоційної пригніченості.

"Чернишев не хоче вірити в неминуче і всіма силами намагається зробити хоч щось, щоб врятувати дружину", - пишуть ЗМІ.

Відомий російський парапсихолог і екстрасенс Юліана Міляєва проаналізувала стан чоловіка Заворотнюк, порадивши йому досягти гармонії, оскільки його енергія негативно впливає на здоров'я дружини.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що стосується самої Заворотнюк, то парапсихолог впевнена, що джерело життя актриси згасає, а новий 2020 рік буде для сім'ї актриси дуже складним.

"Енергії 2020 року, високосного, року зміни десятиліття і початку нового 12-річчя за східним календарем, накладають потрійне енергетичне навантаження. Для ослабленої і вимотаної хворобою людини це практично як океан, який неможливо перейти", - заявила Міляєва.

Нагадаємо, що чутки про страшний діагноз і передсмертний стан актриси з'явилися в середині вересня. Але сім'я Анастасії Заворотнюк категорично відмовляється коментувати її хворобу, лише нападаючи на журналістів, яким вдалося відкопати різну інсайдерську інформацію про її стан.