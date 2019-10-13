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Заворотнюк можно помочь: сенсационное заявление врача

STYLERПерсоны    13.10.2019 - 11:18
Заворотнюк можно помочь: сенсационное заявление врача
Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Выздоровлению Заворотнюк может поспособствовать подключение нейрохирургов

13 октября стали известны новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Врач сделал сенсационное заявление, сообщив, что звезде еще можно помочь. Об этом сообщают росСМИ.

Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, что в данный момент выздоровлению актрисы Анастасии Заворотнюк может поспособствовать подключение нейрохирургов.

Заворотнюк можно помочь: сенсационное заявление врачаАнастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, по словам специалиста, исполнительнице главной роли сериала "Моя прекрасная няня" не помешала бы поддержка родных и близких.

"Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", - добавила врач.

Заворотнюк можно помочь: сенсационное заявление врачаАнастасия Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

Вместе с тем она добавила, что даже если Заворотнюк сейчас находится в коме, то это не исключает того, что она слышит и чувствует абсолютно все, что происходит вокруг.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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