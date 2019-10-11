ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

STYLERПерсоны    11.10.2019 - 16:10
Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в клинике, но хранит молчание и не дает никаких комментариев прессе. Однако ее семья впервые выступила с заявлением в соцсети Анастасии, где и появился пост с новостями. Так, в Instagram актрисы семья поблагодарила за поддержку близких, которые создали аккаунт, который помогал артистке противостоять фейкам и травле в СМИ.

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заявление семьи Анастасии

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали", - написала семья в соцсети.

К сожалению, аккаунт в поддержку актрисы не удалось разблокировать.

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - написали родственники актрисы.

Также близкие прекрасной няни поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.

"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написали они.

Почему заблокировали Instagram актрисы

Известный российский певец Стас Михайлов предположил, что страничка в поддержку "прекрасной няни" заблокирована из-за "подозрительной активности подписчиков".

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!" - отреагировал Стас Михайлов.

Отметим, что сейчас родственники актрисы пытаются сделать все возможное, чтобы аккаунт снова заработал.

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решениеАнастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Поклонники возмущены и хотят знать правду

Фанаты российской актрисы в недоумении и возмущены тем, что родственники актрисы не идут на контакт с прессой и так и не могут сказать, что же на самом деле происходит с "прекрасной няней". После поста родственников в аккаунте Анастасии они засыпали вопросами в комментариях и требуют от семьи актрисы не скрывать от них правду о здоровье их любимицы. Люди хотят знать правду.

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решениеАнастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Недаром историю болезни Заворотнюк в РФ уже окрестили самой загадочной болезнью.

  • Скажите что с вами?
  • Как Ваше здоровье?
  • Мы вас очень любим и желаем только счастья и здоровья.
  • Как вы?
  • Вы здорова?
  • Вас выписали?

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Скриншот комментариев (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Скандал с интервью Заворотнюк оброс новыми подробностями Все молятся: соседи Заворотнюк раскрыли интересные детали
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь