Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в клинике, но хранит молчание и не дает никаких комментариев прессе. Однако ее семья впервые выступила с заявлением в соцсети Анастасии, где и появился пост с новостями. Так, в Instagram актрисы семья поблагодарила за поддержку близких, которые создали аккаунт, который помогал артистке противостоять фейкам и травле в СМИ.

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заявление семьи Анастасии

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали", - написала семья в соцсети.

К сожалению, аккаунт в поддержку актрисы не удалось разблокировать.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - написали родственники актрисы.

Также близкие прекрасной няни поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.

"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написали они.

Почему заблокировали Instagram актрисы

Известный российский певец Стас Михайлов предположил, что страничка в поддержку "прекрасной няни" заблокирована из-за "подозрительной активности подписчиков".

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!" - отреагировал Стас Михайлов.

Отметим, что сейчас родственники актрисы пытаются сделать все возможное, чтобы аккаунт снова заработал.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Поклонники возмущены и хотят знать правду

Фанаты российской актрисы в недоумении и возмущены тем, что родственники актрисы не идут на контакт с прессой и так и не могут сказать, что же на самом деле происходит с "прекрасной няней". После поста родственников в аккаунте Анастасии они засыпали вопросами в комментариях и требуют от семьи актрисы не скрывать от них правду о здоровье их любимицы. Люди хотят знать правду.

Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Недаром историю болезни Заворотнюк в РФ уже окрестили самой загадочной болезнью.

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Скриншот комментариев (instagram.com/a_zavorotnyuk)