Семья Заворотнюк сделала сенсационное заявление: мы приняли решение

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в клинике, но хранит молчание и не дает никаких комментариев прессе. Однако ее семья впервые выступила с заявлением в соцсети Анастасии, где и появился пост с новостями. Так, в Instagram актрисы семья поблагодарила за поддержку близких, которые создали аккаунт, который помогал артистке противостоять фейкам и травле в СМИ.
Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)
"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграм-аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали", - написала семья в соцсети.
К сожалению, аккаунт в поддержку актрисы не удалось разблокировать.
Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)
"Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удается. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - написали родственники актрисы.
Также близкие прекрасной няни поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.
"Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку! Спасибо Вам", - написали они.
Известный российский певец Стас Михайлов предположил, что страничка в поддержку "прекрасной няни" заблокирована из-за "подозрительной активности подписчиков".
"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!" - отреагировал Стас Михайлов.
Отметим, что сейчас родственники актрисы пытаются сделать все возможное, чтобы аккаунт снова заработал.
Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)
Фанаты российской актрисы в недоумении и возмущены тем, что родственники актрисы не идут на контакт с прессой и так и не могут сказать, что же на самом деле происходит с "прекрасной няней". После поста родственников в аккаунте Анастасии они засыпали вопросами в комментариях и требуют от семьи актрисы не скрывать от них правду о здоровье их любимицы. Люди хотят знать правду.
Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)
Недаром историю болезни Заворотнюк в РФ уже окрестили самой загадочной болезнью.
Скриншот комментариев (instagram.com/a_zavorotnyuk)