Заворотнюк можна допомогти: сенсаційна заява лікаря

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

Одужанню Заворотнюк може посприяти підключення нейрохірургів.

13 жовтня стали відомі нові подробиці про стан Анастасії Заворотнюк. Лікар зробив сенсаційну заяву, повідомивши, що зірці ще можна допомогти. Про це повідомляють росЗМІ.

Лікар-онколог Лариса Туркіна розповіла, що в даний момент одужанню актриси Анастасії Заворотнюк може посприяти підключення нейрохірургів.

Анастасія Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, за словами фахівця, виконавиці головної ролі серіалу "Моя прекрасна няня" не завадила б підтримка рідних і близьких.

"Важке положення. Тут зазвичай підключаються нейрохірурги і дивляться, вирішують, що робити далі", - додала лікар.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook/com/ Zavorotnyuk71)

Разом з тим вона додала, що навіть якщо Заворотнюк зараз перебуває в комі, то це не виключає того, що вона чує і відчуває абсолютно все, що відбувається навколо.