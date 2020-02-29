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У Заворотнюк хотят забрать годовалую дочь: шокирующие подробности

STYLERПерсоны    29.02.2020 - 11:28
У Заворотнюк хотят забрать годовалую дочь: шокирующие подробности
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/azavorotnyuk)

Муж Заворотнюк не справляется с воспитанием ребенка

Анастасия Заворотнюк, которая переживает тяжелые времена из-за своей болезни, может остаться без своей дочки. Милу хочет забрать родная мать актрисы Валентина Борисовна, передают росСМИ.

Анастасия Заворотнюк сейчас не может заботиться о девочке, а потому мотивы Валентины Борисовны можно понять. К тому же, ее супруг Петр Чернышев часто на работе, ведь лечение жены обходится действительно дорого.

Из-за того, что супруг Заворотнюк постоянно занят, за ребенком приходится следить няням. А бабушка хочет, чтобы маленькая Мила ощущала как можно более заботы со стороны родных людей.

Старшая дочь Заворотнюк, которая раньше старалась находиться поближе к больной матери, решила заняться устройством личной жизни, а потому все меньше времени проводит рядом с матерью.

Так, недавно дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк отправилась на отдых в Италию, пока ее мама лечится от онкологии. Снимки девушка публикует только в своих Instagram-историях, пытаясь избежать шквала комментариев и сообщений от фанатов ее мамы.

Напомним, что фанаты звезды негодуют, ведь от них пытаются скрыть информацию о здоровье Заворотнюк и выстраивают свои версии о том, куда могла пропасть актриса.

Также мы писали, что супруг Заворотнюк утаил от общественности важный момент.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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