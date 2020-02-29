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У Заворотнюк хочуть забрати однорічну доньку: шокуючі подробиці

STYLERПерсони    29.02.2020 - 11:28
У Заворотнюк хочуть забрати однорічну доньку: шокуючі подробиці
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/azavorotnyuk)

Чоловік Заворотнюк не справляється з вихованням дитини

Анастасія Заворотнюк, яка переживає важкі часи через свою хворобу, може залишитися без своєї доньки. Мілу хоче забрати рідна мати актриси Валентина Борисівна, передають росЗМІ.

Анастасія Заворотнюк зараз не може піклуватися про дівчинку, а тому мотиви Валентини Борисівни можна зрозуміти. До того ж, її чоловік Петро Чернишов часто на роботі, адже лікування дружини обходиться дійсно дорого.

Через те, що чоловік Заворотнюк постійно зайнятий, за дитиною доводиться стежити няням. А бабуся хоче, щоб маленька Міла відчувала як можна більше турботи з боку рідних людей.

Старша дочка Заворотнюк, яка раніше намагалася знаходитися ближче до хворої матері, вирішила зайнятися пристроєм особистого життя, а тому все менше часу проводить поруч з матір'ю.

Так, нещодавно дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк відправилася на відпочинок в Італію, поки її мама лікується від онкології. Знімки дівчина публікує тільки в своїх Instagram-історії, намагаючись уникнути шквалу коментарів та повідомлень від фанатів її мами.

Нагадаємо, що фанати зірки обурюються, адже від них намагаються приховати інформацію про здоров'я Заворотнюк і вибудовують свої версії про те, куди могла зникнути актриса.

Також ми писали, що чоловік Заворотнюк приховав від громадськості важливий момент.

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