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Супруг Заворотнюк утаил от общественности важный момент: что известно

STYLERПерсоны    26.01.2020 - 10:59
Супруг Заворотнюк утаил от общественности важный момент: что известно
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (фото: storinka.com.ua)

Петр Чернышев мог не встретиться с Заворотнюк, если бы обстоятельства сложились иначе

Анастасия Заворотнюк, которая перестала появляться на процедурах и занятиях в больнице по неизвестным причинам, могла бы никогда не встретиться со своим супругом Петром Чернышовым.

К такому выводу можно прийти после комментария Татьяны Навки в соцсети Facebook, которая рассказала о муже Заворотнюк весьма интересный факт.

Оказывается, изначально Петр увлекался хоккеем и хотел связать с этим жизнь, однако родители решили отдать парня на фигурное катание. И кто знает, какое будущее могло быть у юноши, если бы родственники решили поступить иначе. В таком случае, Заворотнюк, скорее всего, не встретила бы своего будущего мужа.

Напомним, что знакомство Петра и Анастасии состоялось в 2007 году, во время съемок шоу "Танцы со звездами", когда Заворотнюк была ведущей передачи. На момент встречи с Петром за плечами актрисы были два брака: с немецким предпринимателем Олафом Шварцкопфом и российским бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Петр упорно добивался и ухаживал за Анастасией и уже в конце сентября 2008 года пара решила зарегистрировать брак в одном из московских ЗАГСов. Спустя 10 лет, осенью 2018 года Петр стал отцом в первый раз, Анастасия подарила ему дочь Милу.

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