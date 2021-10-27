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"Зависла система": Гордон рассказал подробности депортации из Грузии

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Среда 27 октября 2021 20:48
"Зависла система": Гордон рассказал подробности депортации из Грузии Фото: Дмитрий Гордон (facebook.com/gordondmitry)
Автор: Роман Мирончук

Дмитрий Гордон в среду, 27 октября, хотел встретится в Грузии с Михаилом Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. Но известного украинского журналиста не пропустили в страну в аэропорту в Тбилиси.

Гордон рассказал подробности о своей депортации из Грузии в интервью телеканалу "Украина 24".

Дмитрий прилетел в Грузию не один, а со совей женой, детьми, друзьями и главой офиса Саакашвили Марией Барабаш. Одного из сыновей Гордона на паспортном контроле пропустили сразу же и их друзей. Остальным сказали подождать.

"Мы ждем минуту, 5, 10, 20, 30. Я спрашиваю: "А проблема есть какая-то?". Говорят: "Проблемы нет, зависла система", - отметил журналист.

После этого к ним подошел молодой человек и попросил посмотреть их вещи. Он забрал вещи на досмотр. А после этого попросил всех проследовать за ним. Их перевезли в помещения аэропорта, к другому входу.

Там заместитель директора тбилисского аэропорта Нодар Барамидзе официально заявил Гордону, что он не может быть допущен на территорию Грузии.

Также отказали и Марии Барабаш. А вот по его жене вопрос еще решали, поэтому предложили подождать два часа, но они ждать не стали.

При этом им сказали, что они должны немедленно покинуть страну. Дмитрий спросил, какая причина такого решения. Ему ответили, что причину они не могут назвать и пришлют официальный ответ в посольство Украины в течение 10 дней.

"Я в такой ситуации никогда не был, меня не депортировали не из одной из стран. Тем более, что это произошло с Грузией…Меня однозначно не пустили из-за поддержки Михаила Саакашвили", - отметил Гордон.

Он также заявил, что последний раз в Грузии был года 3 назад. А вообще он часто посещал эту страну и никогда не было никаких проблем.

Мы также писали о том, что Саакашвили после депортации Гордона сделал резкое заявление.

Напомним, Саакашвили выдвинули новые обвинения в Грузии.

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Дмитрий Гордон
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