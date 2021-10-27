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Саакашвили после депортации Гордона сделал резкое заявление

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Грузия, Среда 27 октября 2021 17:12
Саакашвили после депортации Гордона сделал резкое заявление Фото: Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, резко отреагировал на депортацию журналистов Дмитрия Гордона, Алеси Бацман, а также руководителя Офиса простых решений и результатов Марии Барабаш из Грузии обратно в Украину.

Об этом 27 октября Саакашвили написал в своем Facebook.

Бывший президент Грузии отметил, что сегодня украинских представителей СМИ и чиновника не пустили в страну в аэропорту Тбилиси и завернули назад без объяснения причин. Так, прилетевшие будут депортированы.

Саакашвили увидел в таком решении грузинской стороны грубое нарушение прав человека и принципов демократии, а также доказательство заангажированности дела против него.

"Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство тому, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием", - говорится в публикации.

Также Саакашвили выложил в сети пост Марии Барабаш с видео, на котором Гордон в аэропорту рассказывает о не допуске в Грузию и объявлении о том, что въезд для них запрещен.

Журналист отметил, что прилетел сюда для участия в работе Академии Дмитрия Гордона, и планировал навестить в тюрьме в Рустави Саакашвили, который находится 27 суток за решеткой. Гордон добавил, что депортацию он связывает "со своей публичной позицией о защите Михаила Саакашвили", а решение грузинской стороны назвал "абсолютно нелепым".

Видео: Дмитрия Гордона не пустили в Грузию и депортируют в Украину

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, узнала о состоянии его здоровья и его планах по голодовке и переводу в больницу.

Также сообщалось, что заключенному в Грузии Саакашвили уже оказывал помощь реаниматолог.

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