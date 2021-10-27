Саакашвили после депортации Гордона сделал резкое заявление
Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, резко отреагировал на депортацию журналистов Дмитрия Гордона, Алеси Бацман, а также руководителя Офиса простых решений и результатов Марии Барабаш из Грузии обратно в Украину.
Об этом 27 октября Саакашвили написал в своем Facebook.
Бывший президент Грузии отметил, что сегодня украинских представителей СМИ и чиновника не пустили в страну в аэропорту Тбилиси и завернули назад без объяснения причин. Так, прилетевшие будут депортированы.
Саакашвили увидел в таком решении грузинской стороны грубое нарушение прав человека и принципов демократии, а также доказательство заангажированности дела против него.
"Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство тому, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием", - говорится в публикации.
Также Саакашвили выложил в сети пост Марии Барабаш с видео, на котором Гордон в аэропорту рассказывает о не допуске в Грузию и объявлении о том, что въезд для них запрещен.
Журналист отметил, что прилетел сюда для участия в работе Академии Дмитрия Гордона, и планировал навестить в тюрьме в Рустави Саакашвили, который находится 27 суток за решеткой. Гордон добавил, что депортацию он связывает "со своей публичной позицией о защите Михаила Саакашвили", а решение грузинской стороны назвал "абсолютно нелепым".
Видео: Дмитрия Гордона не пустили в Грузию и депортируют в Украину
Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, узнала о состоянии его здоровья и его планах по голодовке и переводу в больницу.
Также сообщалось, что заключенному в Грузии Саакашвили уже оказывал помощь реаниматолог.