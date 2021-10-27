ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: "это международный скандал"

Новина українською →
Грузия, Среда 27 октября 2021 16:27
Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: "это международный скандал" Фото: Дмитрий Гордон (facebook.com/gordondmitry)
Автор: Роман Мирончук

Дмитрий Гордон сегодня, 27 октября, прилетел в Грузию и ждал на паспортном контроле в Тбилиси штамп в паспорте. Но ему запретили въезд в страну. При этом причину так и не назвали.

Об этом Гордон рассказал в Instagram.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей", - отметил украинский журналист.

Он также добавил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси. Кроме того, Дмитрий опубликовал фото из грузинского аэропорта.

Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили: &quot;это международный скандал&quot;

Дмитрий Гордон в аэропорту в Тбилиси (фото: instagram.com/gordondmytro)

Напомним, что Саакашвили вернулся в Тбилиси 1 октября несмотря на то, что в Грузии он был приговорен к 9 годам тюремного заключения. В тот же день его задержали местные правоохранители.

Мы также писали о том, что журналисты показали, как выглядит тюрьма, в которой держат Михаила Саакашвили. Известно, что его удерживают не в Тбилиси, а в городе Рустави. Экс-президента Грузии доставили туда в ночь на 2 октября. Тюрьма №12 находится в 30 километрах от грузинской столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Гордон Грузия
LITE
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела