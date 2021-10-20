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Саакашвили выдвинули новые обвинения в Грузии: что инкриминируют

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Грузия, Среда 20 октября 2021 19:58
Саакашвили выдвинули новые обвинения в Грузии: что инкриминируют Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Грузинская прокуратура предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новые обвинения. На этот раз его обвиняют в незаконном пересечении грузинской границы во время возвращения в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание SOVA.

Информацию о выдвижении новых обвинений Саакашвили сообщил журналистам грузинский прокурор.

"По этому делу проведены следственные действия и установлено, что Саакашвили с въездом помог Элгуджа Цомая, а затем обвинения были выдвинуты тем лицам, которые помогли ему с перемещением и не сообщили об этом правоохранителям. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми доказательствами и видеоматериалами", - сказал он.

Прокурор отметил, что также существуют показания Элгуджи Цомая и других свидетелей.

Напомним, сегодня грузинская прокуратура рассказала, как Саакашвили оказался на территории Грузии.

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Грузия Михаил Саакашвили
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