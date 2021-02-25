Заведующая детсадом, которая уволила воспитателя за фото в купальнике, снова работает

В 2018 году в селе Бугаевка Ровенской области произошел скандал с заведующей детсада "Дивосвіт" Ларисой Музыкой. Женщина уволила воспитательницу за фото в купальнике на отдыхе. Тогда она посчитала снимок аморальным. В конце 2019 года ее и саму уволили, но теперь она через суд восстановилась на должности.

В сельском совете заявили, что Лариса Музыка сама вовремя не подала документы и не выходила на связь, поэтому на работу приняли другую женщину.

После этого Лариса подала в суд с требованием восстановить ее в должности. Она также хотела, чтобы ей заплатили за вынужденные прогулы.

Суд удовлетворил ее иск частично, и обязал Бугаевский сельский совет восстановить Ларису Музыку в должности. Кроме того, суд обязал выплатить ей среднемесячный заработок за период с 2 января 2020 года по день принятия судебного решения в сумме 70 914,40 гривны.

Сельской совет не согласен с данным решением и подал на апелляцию. Заседание по делу должно пройти 28 марта 2021 года.

При этом пока шло разбирательство в суде в сельском совете поменялось руководство, которое и распорядилось принять Ларису Музыку на должность заведующей.

Интересно, что было много работников детсада, которые просили не принимать женщину обратно на работу, но им объяснили, что такое решение будет незаконным.

В данное время Ларисе Музыке уже выплатили отпускные за остаток отпуска до увольнения.