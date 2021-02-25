"Спонсировать свиней не собираюсь": в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов

В Кривом Роге в одной из школ разразился скандал. В родительской группе попросили сдать людей на день рождения учительницы. Как оказалось, деньги отправили только половина учащихся. Но на остальных от одной из мам поступило огромное количество унижений и обидных слов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Алексей Тамурзин . Также он опубликовал скриншоты родительской переписки.

Мужчина обратил внимание, что родителей с низким достатком обзывают ужасными словами.

"Вы там что, совсем уже берега попутали до*уя "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (ул.Чкалова 1ж)?! Вы что себе, м*ази, позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь про людей с небольшим достатком, а?!" - написал Алексей.

Одна из мам написала, что не хочет, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".

"Как-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить свиней и их спонсировать я не собираюсь", - написала одна из мам.

Скриншот переписки родителей

Отметим, что после того, как переписка родителей в чате попала в сеть, одна из мам начала угрожать тому человеку, который "слил" диалог. Она написала, что "уроет ту маму, которая сделала это".

В комментариях украинцы возмутились произошедшим.