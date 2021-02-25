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"Спонсировать свиней не собираюсь": в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов

Новина українською → Кривой Рог, Четверг 25 февраля 2021 12:04
"Спонсировать свиней не собираюсь": в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов В Кривом Роге родители обзывали других (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге в одной из школ разразился скандал. В родительской группе попросили сдать людей на день рождения учительницы. Как оказалось, деньги отправили только половина учащихся. Но на остальных от одной из мам поступило огромное количество унижений и обидных слов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Алексей Тамурзин. Также он опубликовал скриншоты родительской переписки.

Мужчина обратил внимание, что родителей с низким достатком обзывают ужасными словами.

"Вы там что, совсем уже берега попутали до*уя "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (ул.Чкалова 1ж)?! Вы что себе, м*ази, позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь про людей с небольшим достатком, а?!" - написал Алексей.

Одна из мам написала, что не хочет, чтобы ее ребенок сидел за одной партой с "малоимущими".

"Как-то их слишком много. Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить свиней и их спонсировать я не собираюсь", - написала одна из мам.

&quot;Спонсировать свиней не собираюсь&quot;: в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов&quot;Спонсировать свиней не собираюсь&quot;: в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборов

&quot;Спонсировать свиней не собираюсь&quot;: в школе под Днепром разгорелся скандал из-за поборовСкриншот переписки родителей

Отметим, что после того, как переписка родителей в чате попала в сеть, одна из мам начала угрожать тому человеку, который "слил" диалог. Она написала, что "уроет ту маму, которая сделала это".

В комментариях украинцы возмутились произошедшим.

  • Омерзительно читать подобное, у богатых свои причуды, но статус человека не позволяет отзываться подобным образом и никто не дает на это право!
  • А почему это они себе позволяют??? Это мы им позволили над собою измываться и загнать себя в угол, это мы им дали такую возможность нас презирать и считать скотом!! Вот в чем теперь проблема, сами породили паразитирующих людей, а теперь в шоке от них!!.
  • Життя таке непередбачене, що сьогодні ти багатий, а завтра.
  • Какой кошмар! Кого эти люди воспитают?

Как мы ранее писали, в Черкассах подрались родители учеников из-за поборов.

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