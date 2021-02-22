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В Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля

Новина українською → Сумы, Понедельник 22 февраля 2021 22:42
В Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля В Сумах учитель призвал учеников поздравлять родных с 23 февраля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Сегодня, 22 февраля, на уроке Защиты Отечества в Сумской школе №18 учитель высшей категории полковник Соломонов Борис Владимирович напомнил своим ученикам о необходимости поздравить всех родных с 23 февраля.

Об этом рассказала младший сержант ВСУ Ольга Герасименко на своей странице в Facebook.

Женщина сильно возмущена тем, что учитель призывает детей праздновать день враждебной нам армии, которая ежедневно убивает граждан Украины.

"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования Украины, Министерство образования и науки Украины, Управление образования и науки, и Сумской городской совет напомнить этом полковнику, что он преподает Защиту Отечества в Украине, а не в России", - написала Герасименко.

Стоит отметить, что это не единственный скандал с 23 февраля за последнее время. Так, в Харькове заведение полезного питания "Fit kitchen" решило праздновать 23 февраля после чего разгорелся скандал.

После волны критики администратор заведения выпустила обращение, в котором сказала, что не собирается ни за что извинятся или что-то менять. По ее словам, каждый имеет право праздновать в тот день, в который ему хочется.

Мы также писали о том, что во Львове произошел языковой скандал. Главному тренеру команды "Львов" Виталию Шумскому дали желтую карточку за украинский язык.

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