Завідуюча дитсадком, яка звільнила вихователя за фото в купальнику, знову працює

У 2018 році в селі Бугаївка Рівненської області стався скандал із завідувачкою дитсадка "Дивосвіт" Ларисою Музикою. Жінка звільнила виховательку за фото в купальнику на відпочинку. Тоді вона порахувала знімок аморальним. В кінці 2019 року її і саму звільнили, але тепер вона відновилася через суд на посаді.

У сільській раді заявили, що Лариса Музика сама вчасно не подала документи і не виходила на зв'язок, тому на роботу прийняли іншу жінку.

Після цього Лариса подала до суду з вимогою поновити її на посаді. Вона також хотіла, щоб їй заплатили за вимушені прогули.

Суд задовольнив її позов частково, і зобов'язав Бугаївську сільську раду відновити Ларису Музику на посаді. Крім того, суд зобов'язав виплатити їй середньомісячний заробіток за період з 2 січня 2020 року з дня ухвалення судового рішення у сумі 70 914,40 гривні.

Сільська рада не згодна з цим рішенням і подала на апеляцію. Засідання у справі має відбутися 28 березня 2021 року.

При цьому поки йшов розгляд у суді в сільській раді змінилося керівництво, яке і розпорядилось прийняти Ларису Музику на посаду завідувачки.

Цікаво, що було багато працівників дитсадка, які просили не брати жінку назад на роботу, але їм пояснили, що таке рішення буде незаконним.

Зараз Ларисі Музиці вже виплатили відпускні за залишок відпустки до звільнення.