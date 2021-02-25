ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Завідуюча дитсадком, яка звільнила вихователя за фото в купальнику, знову працює

Новость на русском → Рівне, Четвер 25 лютого 2021 18:55
Завідуюча дитсадком, яка звільнила вихователя за фото в купальнику, знову працює Скандал у дитсадку під Рівне (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У 2018 році в селі Бугаївка Рівненської області стався скандал із завідувачкою дитсадка "Дивосвіт" Ларисою Музикою. Жінка звільнила виховательку за фото в купальнику на відпочинку. Тоді вона порахувала знімок аморальним. В кінці 2019 року її і саму звільнили, але тепер вона відновилася через суд на посаді.

Про це повідомляє "Суспільне".

У сільській раді заявили, що Лариса Музика сама вчасно не подала документи і не виходила на зв'язок, тому на роботу прийняли іншу жінку.

Після цього Лариса подала до суду з вимогою поновити її на посаді. Вона також хотіла, щоб їй заплатили за вимушені прогули.

Суд задовольнив її позов частково, і зобов'язав Бугаївську сільську раду відновити Ларису Музику на посаді. Крім того, суд зобов'язав виплатити їй середньомісячний заробіток за період з 2 січня 2020 року з дня ухвалення судового рішення у сумі 70 914,40 гривні.

Сільська рада не згодна з цим рішенням і подала на апеляцію. Засідання у справі має відбутися 28 березня 2021 року.

При цьому поки йшов розгляд у суді в сільській раді змінилося керівництво, яке і розпорядилось прийняти Ларису Музику на посаду завідувачки.

Цікаво, що було багато працівників дитсадка, які просили не брати жінку назад на роботу, але їм пояснили, що таке рішення буде незаконним.

Зараз Ларисі Музиці вже виплатили відпускні за залишок відпустки до звільнення.

Нагадаємо, у школі під Дніпром розгорівся скандал через побори.

Раніше в Сумах розгорається скандал через вчителя, який закликав дітей святкувати 23 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Рівненська область детский сад
LITE
В Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали дату
В Україну суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали дату