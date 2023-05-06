Заважають нормально жити: п'ять міфів про самооцінку, в які досі вірять люди

Здорова самооцінка є дуже важливою складовою становлення кожної особистості. Вміння адекватно оцінити себе дозволяє будувати здорові стосунки з людьми, рухатися по кар'єрних сходинках і просто бути щасливою людиною.
В які міфи про самооцінку не можна вірити, розповіли в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".
Якщо дивитися на самооцінку як на ставлення до себе, то висока самооцінка має на увазі позитивне ставлення та прийняття себе цілком і без умов. Це визнання своїх досягнень та адекватне сприйняття своїх недоліків.
Самооцінка змінюється протягом життя. На неї впливають суспільство, повсякденні успіхи, стосунки з близькими людьми, самопочуття. Вона може змінюватися незалежно від зусиль та бажання людини. А може навпаки усвідомлено коригуватися, коли ми працюємо над собою.
Невпевненість передбачає передусім нестійке ставлення до себе. Залежно від оточення та обставин людина може почуватися чудово в одній ситуації та "падати з коня" в іншій. Цілком нормально за певних обставин сумніватися в собі. Тому не завжди невпевненість свідчить про низьку самооцінку.
Якщо людина хоче почуватися краще поряд з іншими, їй насамперед варто бути уважною до своїх потреб і бажань, кордонів і стосунків. Зрештою, найважливіша людина у вашому житті - це ви самі. І найважливіші стосунки - це стосунки із собою.
Найчастіше деструктивні прояви егоїзму властиві людям саме з низькою самооцінкою. Адже коли людині вкрай важлива оцінка оточення, вона сумнівається у собі та вимагає підтвердження від інших. Саме це і сприймається як нездоровий егоїзм, начебто люди довкола повинні переконувати та підживлювати самооцінку іншого.
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