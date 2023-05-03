Психолог розповіла, чому жінки обирають роль коханки

Деякі чоловіки зберігають вірність, ніколи навіть не подивляться в бік інших жінок, а інші із задоволенням заводять коханок. Загалом є кілька причин, через які жінки погоджуються на роль другого плану.

За її словами, рідко коли такі стосунки можуть закінчитись весіллям, а тим більше щасливим подружжям.Все тому, що як би ти його не виправдовувала, він той, хто зраджував своїй жінці, і цей сумнів лишиться назавжди.

Психолог назвала кілька причин, через які жінки стають коханками.

Компенсація самооцінки

Чоловіки в таких стосунках найкращі залицяльники, романтичні, вміють гарно говорити, підвищувати значущість, дарують подарунки.

Стосунки, де ти відчуваєш себе богинею, коханою, жінкам дуже важко відштовхнути. Особливо, коли цього не вистачає.

Конкуренція

Також це жінкам допомагає набити собі балів до самооцінки.

"Можливо тобі вже колись доводилось конкурувати за увагу та любов і ти відтворюєш аналогічний сценарій, але де вже ти контролюєш ситуацію, щоб "переграти" її у свою користь", - йдеться у повідомленні.

Страх стосунків

Якщо жінка часто закохується в "недосяжних" чоловіків, страждає від невзаємного кохання, то вона боїться бути покинутою та зрадженою. А так, це якраз безпечна зона.

Заміщення

Зазвичай старші чоловіки вже одружені, а потреба жінок в старшому чоловікові, це заміщення тата. Експерт каже, що це той випадок, коли хочеться бути маленькою дівчинкою, щоб чоловік розв'язав всі проблеми та подарував щось.

Психолог зазначила, що такі стосунки на початку цікаві та пристрасні, але потім це обертається бідою для всіх.

"Чоловіки сприймають це не так емоційно, як жінки. Вони вміють правдоподібно доводити вам вашу особливість, але це в корисливих цілях, поки гормони б‘ють в голову, вони самі в це наче вірять", - додала експерт.