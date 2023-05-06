Мешают нормально жить: пять мифов о самооценке, в которые до сих пор верят люди

Завышенная самооценка - признак нарциссизма

Если смотреть на самооценку как отношение к себе, то высокая самооценка подразумевает положительное отношение и принятие себя полностью и без условий. Это признание своих достижений и адекватное восприятие своих недостатков.

Самооценка - это что-то врожденное

Самооценка меняется в течение жизни. На нее оказывают влияние общество, повседневные успехи, отношения с близкими людьми, самочувствие. Она может меняться независимо от усилий и желания человека. А может, наоборот, осознанно корректироваться, когда мы работаем над собой.

Уверенность человека в себе зависит от самооценки

Неуверенность предполагает, прежде всего, неустойчивое отношение к себе. В зависимости от окружающих и обстоятельств человек может чувствовать себя прекрасно в одной ситуации и "падать с коня" в другой. Совершенно нормально при определенных обстоятельствах сомневаться в себе. Поэтому не всегда неуверенность свидетельствует о низкой самооценке.

Самооценка человека зависит от восприятия окружающими

Если человек хочет чувствовать себя лучше рядом с другими, ему прежде всего следует быть внимательным к своим потребностям и желаниям, границам и отношениям. В конце концов, самый важный человек в вашей жизни - это вы сами. И самые важные отношения - это отношения с собой.

Высокая самооценка порождает эгоизм

Чаще всего деструктивные проявления эгоизма свойственны людям именно с низкой самооценкой. Ведь когда человеку очень важна оценка окружения, он сомневается в себе и требует подтверждения от других. Именно это и воспринимается как нездоровый эгоизм, будто люди вокруг должны убеждать и подпитывать самооценку другого.