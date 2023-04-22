Жертва психологічної маніпуляції: 7 ознак того, що вами управляють інші

Вправні маніпулятори за допомогою певних психологічних схем здатні управляти іншими. Іноді люди навіть не розуміють, що вони перебувають під таким сильним впливом оточення й хибно думають, що керують ситуацією.

Про те, як зрозуміти, що вами маніпулюють, розповіла психотерапевт Ярослава Марункевич в Instagram .

Як розпізнати маніпуляцію

"Чи відомо вам, що зі ста відсотків рішень, які ви ухвалюєте, лише десята частина реально належить вам? Решта - це результат впливу інших людей", - цитує експертка слова Ларрі Кінга.

Психологічна маніпуляція - це тип соціального, психологічного впливу, соціально-психологічний феномен, який використовується для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально-існуючими потребами жертви. Це приховане управління людьми та їх поведінкою.

Марункевич пояснює, за якими ознаками можна зрозуміти, що вами маніпулюють оточуючі.

7 знак того, що вами маніпулюють

Ви відчуваєте провину, коли встановлюєте свої особистісні кордони.

Вам пропонують вибір, але ви відчуваєте, що все вже вирішено.

Ваші слова часто вириваються із контексту.

Люди приємні та доброзичливі допоки ви робите те, що вони хочуть.

Будь-яка ваша природна негативна реакція ігнорується або вам говорять "ти надто емоційна/емоційний".

Ви боїтеся помсти і йдете шляхом найменшого опору.

Вам ставлять ультиматум чи погрожують, коли ви не погоджуєтесь робити те, що вам кажуть.

Ознаки, що вказують на маніпуляцію (скриншот)