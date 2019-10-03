Затянет сильными дождями и похолодает: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, ожидается пасмурная, дождливая и в большинстве областей холодная. Теплая температура воздуха сохранится только на юго-востоке и востоке страны, в остальных – ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в пятницу дожди охватят северные, центральные и южные области Украины.

"Синенькая полоса на прогностической карте в пятницу, 4 октября, значит дожди. Завтра днем она вытянется от Черниговской и Сумской области через Полтавскую – Черкасскую в Одесскую область. Кто просил дожди – пожалуйста. Атмосферный фронт уже сегодня вечером придет к Северу Украины. Завтра на Западе дожди притихнут, обойдется облачной погодой с робкими каплями. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные. Осадки не затронут разве что юго-восток Украины", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что в большинстве регионов резко упадет температура воздуха и только на востоке и юго-востоке сохранится тепло.

"Температура воздуха разделится на метеорологические классы. На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10 +15 градусов. На остальной территории +15 +19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20 +25 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве 4 октября также похолодает и пройдут дожди.

"В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11 +12 градусов. Кто реагирует на такое резкое изменение погоды головой, сосудами, настроением – не расстраивайтесь, это же осень", - написала синоптик.