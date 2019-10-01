Синоптик рассказал, когда в Украине выпадет первый снег

Погода в Украине в ноябре 2019 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ноябрь 2019 станет аномально холодным месяцем

Погода в Украине осенью 2019 года сильно расстроила жителей большинства областей. Жители страны так и не дождались настоящего бабьего лета, а первые заморозки посетили Украину уже в середине сентября. Кроме того, метеорологи спрогнозировали прохладный и дождливый октябрь.

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал первый снег в Украине в середине ноября, пишет OBOZREVATEL. Он отметил, что первый настоящий снег выпадет 12-17 ноября, однако этот снег быстро сойдет и настоящая зима придет только в середине декабря, 15-17 числа.

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также он рассказал, каким будет весь ноябрь. Первые четыре дня ожидаются достаточно теплыми, и воздух в большинстве областей прогреется до +14 градусов. А с 5 ноября начнется существенное похолодание. Дневная температура воздуха опустится до +6 +9 градусов.

С 12 по 20 ноября ночная температура воздуха опустится ниже нуля градусов, и в некоторых областях ожидаются морозы до -5 -6 градусов. После 22 ноября снова немного потеплеет, днем будет около +5 +6 градусов.

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УКР ГМИ Вера Балабух, в Украине увеличивается количество опасных погодных явлений. И основная причина - рост температуры воздуха и изменение климата в Украине.

"У нас растет интенсивность ливней, в этом году случалось такое, когда за несколько часов выпадало больше 100 мм осадков, представьте, это больше 100 литров на м/кв. Растет интенсивность гроз, шквалов, града. Все чаще возникают смерчи. Кроме того, увеличивается продолжительность теплого периода, соответственно, все эти явления начинаются раньше и длятся значительно дольше", - объяснила она.